https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html

Вильфанд предупредил об особенностях погоды в июне

Вильфанд предупредил об особенностях погоды в июне - РИА Новости, 01.06.2025

Вильфанд предупредил об особенностях погоды в июне

Средняя температура в июне будет около нормы на большей части России и выше нормы на 20% территории страны, в том числе на Урале и на севере Поволжья, сообщил... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T02:06:00+03:00

2025-06-01T02:06:00+03:00

2025-06-01T06:14:00+03:00

россия

поволжье

республика карелия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Средняя температура в июне будет около нормы на большей части России и выше нормы на 20% территории страны, в том числе на Урале и на севере Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. “На большей части территории страны температура в июне будет около нормы, класс выше нормы прогнозируется примерно на 20% территории России”, сказал Вильфанд. По его словам, июнь будет теплее климатической нормы на большей части Северо-Западного федерального округа — в Карелии, Мурманской, Архангельской областях, в Ненецком автономном округе и Коми. Среднемесячная температура будет выше чем обычно практически на всей территории Урала — в Свердловской, Челябинский, Курганской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийский автономных округах. Июнь теплее нормы также ожидается на северной половине Приволжского федерального округа — в Пермском крае, Кировской области, в Удмуртии, на севере Татарстана, Башкирии и Оренбургской области. Кроме того, среднемесячная температура прогнозируется выше нормы во всех густонаселенных районах азиатской части России — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и республике Алтай, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве.

https://ria.ru/20250527/pogoda-2019241643.html

https://ria.ru/20250202/vilfand-1996853829.html

россия

поволжье

республика карелия

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россия, поволжье, республика карелия, роман вильфанд, гидрометцентр