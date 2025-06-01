https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html
Вильфанд предупредил об особенностях погоды в июне
Вильфанд предупредил об особенностях погоды в июне - РИА Новости, 01.06.2025
Вильфанд предупредил об особенностях погоды в июне
Средняя температура в июне будет около нормы на большей части России и выше нормы на 20% территории страны, в том числе на Урале и на севере Поволжья, сообщил... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:06:00+03:00
2025-06-01T02:06:00+03:00
2025-06-01T06:14:00+03:00
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поволжье
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Средняя температура в июне будет около нормы на большей части России и выше нормы на 20% территории страны, в том числе на Урале и на севере Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. “На большей части территории страны температура в июне будет около нормы, класс выше нормы прогнозируется примерно на 20% территории России”, сказал Вильфанд. По его словам, июнь будет теплее климатической нормы на большей части Северо-Западного федерального округа — в Карелии, Мурманской, Архангельской областях, в Ненецком автономном округе и Коми. Среднемесячная температура будет выше чем обычно практически на всей территории Урала — в Свердловской, Челябинский, Курганской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийский автономных округах. Июнь теплее нормы также ожидается на северной половине Приволжского федерального округа — в Пермском крае, Кировской области, в Удмуртии, на севере Татарстана, Башкирии и Оренбургской области. Кроме того, среднемесячная температура прогнозируется выше нормы во всех густонаселенных районах азиатской части России — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и республике Алтай, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве.
https://ria.ru/20250527/pogoda-2019241643.html
https://ria.ru/20250202/vilfand-1996853829.html
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россия, поволжье, республика карелия, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Поволжье, Республика Карелия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд предупредил об особенностях погоды в июне
Вильфанд: средняя температура в июне будет выше нормы в нескольких частях страны