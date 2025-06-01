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"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов - РИА Новости, 01.06.2025
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13:51 01.06.2025 (обновлено: 15:14 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html
"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов
"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов - РИА Новости, 01.06.2025
"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов
В Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов после обрушения моста. Кроме того, ЧП произошли еще на двух участках железнодорожных путей: в соседней... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:51:00+03:00
2025-06-01T15:14:00+03:00
происшествия
брянская область
москва
курская область
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. В Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов после обрушения моста. Кроме того, ЧП произошли еще на двух участках железнодорожных путей: в соседней Курской области и в той же Брянской. О том, что известно к этому часу, — в материале РИА Новости.Разбор заваловСообщения о крушении поезда № 86 Климов — Москва поступили в экстренные службы Брянской области около 23 часов 31 мая. Прибывшие к месту ЧП спасатели и медики сразу стали оказывать пострадавшим первую помощь.Вскоре развернули оперативный штаб, куда стекается информация, и открыли горячую линию для родных и друзей пассажиров. Местные власти мобилизовали все экстренные службы региона."Сначала была неразбериха, никто ничего не понимал, — рассказали РИА Новости пассажиры восьмого вагона. — Потом увидели, что обрушился мост. Мы практически не пострадали, помогали другим. Потом нас эвакуировали".Раненых развозили по ближайшим больницам. Госпитализировали более 70 человек, в том числе одного младенца. Часть направили в Москву.Ситуацию контролирует глава Минздрава Михаил Мурашко. Он докладывает лично Владимиру Путину. Также президент, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, получает информацию по линии ФСБ и МЧС.Пассажиров доставили в Москву резервным составом утром 1 июня. На Киевском вокзале многих встречали родные и друзья. Прибывших осматривали медики — в итоге 11 человек госпитализировали. Семь погибшихВ первый час спасательных работ из-под завалов извлекли тело машиниста локомотивной бригады. Потом нашли еще шесть погибших. Семьям РЖД выплатит по 2,2 миллиона рублей.На поезд упал пролет моста на перегоне Остапово — Михайловский рудник вместе с фурой компании "Мираторг". Основной удар приняли на себя локомотив и первые два вагона.На место трагедии сразу выехали сотрудники СК, ФСБ и МВД. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила о подрыве.Грузовой составПока спасатели разбирали завалы, а медики оказывали первую помощь, в соседней Курской области рано утром на 48-м километре шоссе Тросна — Калиновка рухнула часть железнодорожного моста, по которому в это время следовал грузовой состав.Никто не погиб, но сотрудники локомотивной бригады получили травмы. Их госпитализировали, они находятся под присмотром медиков.Там также работают представители всех экстренных служб.Кроме того, в 10:52 на участке Унеча — Жеча в Брянской области обнаружили повреждения путей. О причинах официально не сообщалось. Этот участок не используется для движения пригородных и поездов дальнего следования.Спасательные работы продолжаются. В Брянской области объявили трехдневный траур.Генпрокуратура открыла горячие линии. Телефоны по Курской области — +7 (910) 311-52-34; Брянской — +7 (962) 138-15-15.
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происшествия, брянская область, москва, курская область, дмитрий песков, владимир путин
Происшествия, Брянская область, Москва, Курская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин

"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. В Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов после обрушения моста. Кроме того, ЧП произошли еще на двух участках железнодорожных путей: в соседней Курской области и в той же Брянской. О том, что известно к этому часу, — в материале РИА Новости.

Разбор завалов

Сообщения о крушении поезда № 86 Климов — Москва поступили в экстренные службы Брянской области около 23 часов 31 мая. Прибывшие к месту ЧП спасатели и медики сразу стали оказывать пострадавшим первую помощь.
Вскоре развернули оперативный штаб, куда стекается информация, и открыли горячую линию для родных и друзей пассажиров. Местные власти мобилизовали все экстренные службы региона.
© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
"Сначала была неразбериха, никто ничего не понимал, — рассказали РИА Новости пассажиры восьмого вагона. — Потом увидели, что обрушился мост. Мы практически не пострадали, помогали другим. Потом нас эвакуировали".
Раненых развозили по ближайшим больницам. Госпитализировали более 70 человек, в том числе одного младенца. Часть направили в Москву.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМедики на платформе Киевского вокзала в Москве идут к прибывающему резервному поезду, доставившему пассажиров поезда Климов — Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Медики на платформе Киевского вокзала в Москве идут к прибывающему резервному поезду, доставившему пассажиров поезда Климов - Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Медики на платформе Киевского вокзала в Москве идут к прибывающему резервному поезду, доставившему пассажиров поезда Климов — Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Ситуацию контролирует глава Минздрава Михаил Мурашко. Он докладывает лично Владимиру Путину. Также президент, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, получает информацию по линии ФСБ и МЧС.
Пассажиров доставили в Москву резервным составом утром 1 июня. На Киевском вокзале многих встречали родные и друзья.
Прибывших осматривали медики — в итоге 11 человек госпитализировали.

Семь погибших

В первый час спасательных работ из-под завалов извлекли тело машиниста локомотивной бригады. Потом нашли еще шесть погибших. Семьям РЖД выплатит по 2,2 миллиона рублей.
На поезд упал пролет моста на перегоне Остапово — Михайловский рудник вместе с фурой компании "Мираторг". Основной удар приняли на себя локомотив и первые два вагона.
© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
На место трагедии сразу выехали сотрудники СК, ФСБ и МВД. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила о подрыве.

Грузовой состав

Пока спасатели разбирали завалы, а медики оказывали первую помощь, в соседней Курской области рано утром на 48-м километре шоссе Тросна — Калиновка рухнула часть железнодорожного моста, по которому в это время следовал грузовой состав.
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна —Калиновка Железногорского района Курской области
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
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Обрушение железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна —Калиновка Железногорского района Курской области
Никто не погиб, но сотрудники локомотивной бригады получили травмы. Их госпитализировали, они находятся под присмотром медиков.
Там также работают представители всех экстренных служб.
Кроме того, в 10:52 на участке Унеча — Жеча в Брянской области обнаружили повреждения путей. О причинах официально не сообщалось. Этот участок не используется для движения пригородных и поездов дальнего следования.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМедики на платформе Киевского вокзала в Москве ожидают прибытия резервного состава с пассажирами поезда Климов — Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Медики на платформе Киевского вокзала в Москве ожидают прибытия резервного поезда с пассажирами поезда Климов - Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Медики на платформе Киевского вокзала в Москве ожидают прибытия резервного состава с пассажирами поезда Климов — Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Спасательные работы продолжаются. В Брянской области объявили трехдневный траур.
Генпрокуратура открыла горячие линии. Телефоны по Курской области — +7 (910) 311-52-34; Брянской — +7 (962) 138-15-15.
 
ПроисшествияБрянская областьМоскваКурская областьДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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