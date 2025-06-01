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"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов

"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов - РИА Новости, 01.06.2025

"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов

В Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов после обрушения моста. Кроме того, ЧП произошли еще на двух участках железнодорожных путей: в соседней... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:51:00+03:00

2025-06-01T13:51:00+03:00

2025-06-01T15:14:00+03:00

происшествия

брянская область

москва

курская область

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. В Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов после обрушения моста. Кроме того, ЧП произошли еще на двух участках железнодорожных путей: в соседней Курской области и в той же Брянской. О том, что известно к этому часу, — в материале РИА Новости.Разбор заваловСообщения о крушении поезда № 86 Климов — Москва поступили в экстренные службы Брянской области около 23 часов 31 мая. Прибывшие к месту ЧП спасатели и медики сразу стали оказывать пострадавшим первую помощь.Вскоре развернули оперативный штаб, куда стекается информация, и открыли горячую линию для родных и друзей пассажиров. Местные власти мобилизовали все экстренные службы региона."Сначала была неразбериха, никто ничего не понимал, — рассказали РИА Новости пассажиры восьмого вагона. — Потом увидели, что обрушился мост. Мы практически не пострадали, помогали другим. Потом нас эвакуировали".Раненых развозили по ближайшим больницам. Госпитализировали более 70 человек, в том числе одного младенца. Часть направили в Москву.Ситуацию контролирует глава Минздрава Михаил Мурашко. Он докладывает лично Владимиру Путину. Также президент, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, получает информацию по линии ФСБ и МЧС.Пассажиров доставили в Москву резервным составом утром 1 июня. На Киевском вокзале многих встречали родные и друзья. Прибывших осматривали медики — в итоге 11 человек госпитализировали. Семь погибшихВ первый час спасательных работ из-под завалов извлекли тело машиниста локомотивной бригады. Потом нашли еще шесть погибших. Семьям РЖД выплатит по 2,2 миллиона рублей.На поезд упал пролет моста на перегоне Остапово — Михайловский рудник вместе с фурой компании "Мираторг". Основной удар приняли на себя локомотив и первые два вагона.На место трагедии сразу выехали сотрудники СК, ФСБ и МВД. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила о подрыве.Грузовой составПока спасатели разбирали завалы, а медики оказывали первую помощь, в соседней Курской области рано утром на 48-м километре шоссе Тросна — Калиновка рухнула часть железнодорожного моста, по которому в это время следовал грузовой состав.Никто не погиб, но сотрудники локомотивной бригады получили травмы. Их госпитализировали, они находятся под присмотром медиков.Там также работают представители всех экстренных служб.Кроме того, в 10:52 на участке Унеча — Жеча в Брянской области обнаружили повреждения путей. О причинах официально не сообщалось. Этот участок не используется для движения пригородных и поездов дальнего следования.Спасательные работы продолжаются. В Брянской области объявили трехдневный траур.Генпрокуратура открыла горячие линии. Телефоны по Курской области — +7 (910) 311-52-34; Брянской — +7 (962) 138-15-15.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, москва, курская область, дмитрий песков, владимир путин