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Восстановительные поезда направлены на место ЧП в Брянской области
Восстановительные поезда направлены на место ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Восстановительные поезда направлены на место ЧП в Брянской области
Восстановительные поезда направлены для ликвидации последствий на место ЧП со сходом поезда в Брянской области, сообщает пресс-служба Московской железной... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T00:52:00+03:00
2025-06-01T00:52:00+03:00
2025-06-01T00:56:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Восстановительные поезда направлены для ликвидации последствий на место ЧП со сходом поезда в Брянской области, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Ранее губернатор Брянской области сообщил, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие, "Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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брянская область
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происшествия, брянская область, выгоничский район, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Восстановительные поезда направлены на место ЧП в Брянской области
Восстановительные поезда направлены на место ЧП со сходом поезда под Брянском