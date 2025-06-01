https://ria.ru/20250601/poezda-2020202786.html

Восстановительные поезда направлены на место ЧП в Брянской области

Восстановительные поезда направлены на место ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Восстановительные поезда направлены на место ЧП в Брянской области

Восстановительные поезда направлены для ликвидации последствий на место ЧП со сходом поезда в Брянской области, сообщает пресс-служба Московской железной... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T00:52:00+03:00

2025-06-01T00:52:00+03:00

2025-06-01T00:56:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Восстановительные поезда направлены для ликвидации последствий на место ЧП со сходом поезда в Брянской области, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Ранее губернатор Брянской области сообщил, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие, "Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250601/proverka-2020202401.html

брянская область

выгоничский район

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происшествия, брянская область, выгоничский район, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области