В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд, есть погибшие и пострадавшие. Основные подробности — в материале РИА Новости.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
- Пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва сошёл с путей в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
- Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.
- Чрезвычайное происшествие произошло после обрушения на поезд конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
- Семь человек погибли, 66 пострадали.
- Госпитализировали 47 человек, в том числе трое детей.
- В тяжелом состоянии находится восьмимесячный ребенок, его доставят в Москву.
- Всего в поезде находились 388 пассажиров.
- К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 человек и 60 единиц техники.
- Экстренные бригады скорой помощи организованы для транспортировки пострадавших, власти готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву.
- Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста продолжаются.
- Горячая линия по номеру 112 открыта для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВосстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области
Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области
Обрушение моста с грузовым поездом в Курской области
- Мост обрушился ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива.
- Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельс.
- Началось возгорание тепловоза, которое оперативно локализовали.
- У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.
- Инцидент не повлиял на движение поездов дальнего следования.