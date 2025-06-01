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В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда

В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда - РИА Новости, 01.06.2025

В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда

В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд, есть погибшие и пострадавшие. Основные подробности — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:04:00+03:00

2025-06-01T08:04:00+03:00

2025-06-01T10:05:00+03:00

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд, есть погибшие и пострадавшие. Основные подробности — в материале РИА Новости.Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской областиОбрушение моста с грузовым поездом в Курской области

курская область

брянская область

москва

россия

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2025

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

обрушение моста на поезд в брянской области, курская область, брянская область, москва, происшествия, обрушение железнодорожного моста в курской области, россия