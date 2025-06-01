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В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда - РИА Новости, 01.06.2025
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08:04 01.06.2025 (обновлено: 10:05 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/poezd-2020222861.html
В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда
В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда - РИА Новости, 01.06.2025
В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда
В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд, есть погибшие и пострадавшие. Основные подробности — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:04:00+03:00
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обрушение моста на поезд в брянской области
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брянская область
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обрушение железнодорожного моста в курской области
россия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд, есть погибшие и пострадавшие. Основные подробности — в материале РИА Новости.Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской областиОбрушение моста с грузовым поездом в Курской области
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Обрушение моста на поезд в Брянской области, Курская область, Брянская область, Москва, Происшествия, Обрушение железнодорожного моста в Курской области, Россия

В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд, есть погибшие и пострадавшие. Основные подробности — в материале РИА Новости.

Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области

  • Пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва сошёл с путей в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
  • Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.
  • Чрезвычайное происшествие произошло после обрушения на поезд конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
  • Семь человек погибли, 66 пострадали.
  • Госпитализировали 47 человек, в том числе трое детей.
  • В тяжелом состоянии находится восьмимесячный ребенок, его доставят в Москву.
  • Всего в поезде находились 388 пассажиров.
  • К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 человек и 60 единиц техники.
  • Экстренные бригады скорой помощи организованы для транспортировки пострадавших, власти готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву.
  • Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста продолжаются.
  • Горячая линия по номеру 112 открыта для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВосстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области
Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области

Обрушение моста с грузовым поездом в Курской области

  • Мост обрушился ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива.
  • Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельс.
  • Началось возгорание тепловоза, которое оперативно локализовали.
  • У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.
  • Инцидент не повлиял на движение поездов дальнего следования.
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramОбрушение железнодорожного моста в Курской области
Обрушение железнодорожного моста в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Обрушение железнодорожного моста в Курской области
 
Обрушение моста на поезд в Брянской областиКурская областьБрянская областьМоскваПроисшествияОбрушение железнодорожного моста в Курской областиРоссия
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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