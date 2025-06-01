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При ЧП с поездом в Брянской области пострадали 66 человек
При ЧП с поездом в Брянской области пострадали 66 человек - РИА Новости, 01.06.2025
При ЧП с поездом в Брянской области пострадали 66 человек
В результате ЧП с поездом в Брянской области пострадали, по уточненным данным, 66 человек, говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона Александра... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:57:00+03:00
2025-06-01T07:57:00+03:00
2025-06-01T07:57:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В результате ЧП с поездом в Брянской области пострадали, по уточненным данным, 66 человек, говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона Александра Богомаза. В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69. "Информация по пострадавшим в Выгоничском районе. К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - сообщил Богомаз в Telegram-канале. Согласно этим данным, госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22 человека.
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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
При ЧП с поездом в Брянской области пострадали 66 человек
Богомаз: при ЧП с поездом в Брянской области пострадали 66 человек