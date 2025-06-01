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В Курской области под грузовым поездом обрушился мост - РИА Новости, 01.06.2025
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07:23 01.06.2025 (обновлено: 10:04 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/poezd-2020220877.html
В Курской области под грузовым поездом обрушился мост
В Курской области под грузовым поездом обрушился мост - РИА Новости, 01.06.2025
В Курской области под грузовым поездом обрушился мост
Ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:23:00+03:00
2025-06-01T10:04:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение железнодорожного моста в курской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.&quot;Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу&quot;, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Тепловоз в результате ЧП загорелся, возгорание оперативно локализовали спасатели. Остальные вагоны остались на железнодорожных путях.Автодорогу, проходившую под мостом, перекрыли, движение организовали в объезд.Хинштейн добавил, что причины случившегося устанавливаются, на месте происшествия работают оперативные службы.Это второе за несколько часов ЧП с мостом. Вечером в субботу в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост упал на проходивший под ним пассажирский поезд. По последним данным, погибли семь человек, включая машиниста локомотива, еще 69 человек, в том числе трое детей, пострадали. В больницы доставили 44 человека, трое из них остаются в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020199920.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение железнодорожного моста в Курской области
В Курской области под грузовым поездом обрушился мост

Хинштейн: в Железногорском районе под грузовым локомотивом обрушился мост

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области. 1 июня 2025
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области. 1 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
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Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области. 1 июня 2025
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«

"Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Тепловоз в результате ЧП загорелся, возгорание оперативно локализовали спасатели. Остальные вагоны остались на железнодорожных путях.
Автодорогу, проходившую под мостом, перекрыли, движение организовали в объезд.
Хинштейн добавил, что причины случившегося устанавливаются, на месте происшествия работают оперативные службы.
Это второе за несколько часов ЧП с мостом. Вечером в субботу в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост упал на проходивший под ним пассажирский поезд. По последним данным, погибли семь человек, включая машиниста локомотива, еще 69 человек, в том числе трое детей, пострадали. В больницы доставили 44 человека, трое из них остаются в тяжелом состоянии.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Брянской области мост обрушился на поезд
00:16
 
ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение железнодорожного моста в Курской области
 
 
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