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Резервный поезд с пассажирами отправился в Москву из Брянска

Резервный поезд с пассажирами отправился в Москву из Брянска - РИА Новости, 01.06.2025

Резервный поезд с пассажирами отправился в Москву из Брянска

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резервный поезд с пассажирами сошедшего в Брянской области состава отправился в Москву в 5.01 мск, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T05:40:00+03:00

2025-06-01T05:40:00+03:00

2025-06-01T05:40:00+03:00

происшествия

москва

брянск

брянская область

александр богомаз

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резервный поезд с пассажирами сошедшего в Брянской области состава отправился в Москву в 5.01 мск, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги."В 05:01 резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву. Он проследует с остановками поезда №86 Климов – Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69.

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москва

брянск

брянская область

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