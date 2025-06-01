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Резервный поезд с пассажирами отправился в Москву из Брянска - РИА Новости, 01.06.2025
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05:40 01.06.2025
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Резервный поезд с пассажирами отправился в Москву из Брянска
Резервный поезд с пассажирами отправился в Москву из Брянска - РИА Новости, 01.06.2025
Резервный поезд с пассажирами отправился в Москву из Брянска
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резервный поезд с пассажирами сошедшего в Брянской области состава отправился в Москву в 5.01 мск, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T05:40:00+03:00
2025-06-01T05:40:00+03:00
происшествия
москва
брянск
брянская область
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резервный поезд с пассажирами сошедшего в Брянской области состава отправился в Москву в 5.01 мск, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги."В 05:01 резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву. Он проследует с остановками поезда №86 Климов – Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69.
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происшествия, москва, брянск, брянская область, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Резервный поезд с пассажирами отправился в Москву из Брянска

МЖД: резервный поезд с пассажирами отправился в Москву из Брянска

CC BY-SA 3.0 / Rave / Брянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
CC BY-SA 3.0 / Rave /
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резервный поезд с пассажирами сошедшего в Брянской области состава отправился в Москву в 5.01 мск, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.
"В 05:01 резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву. Он проследует с остановками поезда №86 Климов – Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69.
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ПроисшествияМоскваБрянскБрянская областьАлександр БогомазМосковская железная дорогаОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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