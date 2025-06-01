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При падении моста на поезд в Брянской области погиб машинист
При падении моста на поезд в Брянской области погиб машинист - РИА Новости, 01.06.2025
При падении моста на поезд в Брянской области погиб машинист
Машинист погиб при сходе поезда в Брянской области, сообщили РИА Новости в центре медицинских катастроф региона. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T00:53:00+03:00
2025-06-01T00:53:00+03:00
2025-06-01T00:55:00+03:00
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Машинист погиб при сходе поезда в Брянской области, сообщили РИА Новости в центре медицинских катастроф региона."Один погибший - машинист", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250601/most-2020202046.html
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обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, брянская область
Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия, Брянская область
При падении моста на поезд в Брянской области погиб машинист
ЦМК: при падении моста на поезд в Брянской области погиб машинист