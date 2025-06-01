https://ria.ru/20250601/poezd-2020202936.html

При падении моста на поезд в Брянской области погиб машинист

При падении моста на поезд в Брянской области погиб машинист - РИА Новости, 01.06.2025

При падении моста на поезд в Брянской области погиб машинист

Машинист погиб при сходе поезда в Брянской области, сообщили РИА Новости в центре медицинских катастроф региона. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T00:53:00+03:00

2025-06-01T00:53:00+03:00

2025-06-01T00:55:00+03:00

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Машинист погиб при сходе поезда в Брянской области, сообщили РИА Новости в центре медицинских катастроф региона."Один погибший - машинист", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20250601/most-2020202046.html

брянская область

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обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, брянская область