https://ria.ru/20250601/peskov-2020278380.html
Весь мир следит за каждым словом Путина, заявил Песков
Весь мир следит за каждым словом Путина, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2025
Весь мир следит за каждым словом Путина, заявил Песков
Весь мир следит за каждым словом президента России Владимира Путина, поскольку он - лидер очень важной страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:56:00+03:00
2025-06-01T13:56:00+03:00
2025-06-01T13:56:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Весь мир следит за каждым словом президента России Владимира Путина, поскольку он - лидер очень важной страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Весь мир реагирует на слова Путина, с большим вниманием следит за каждым словом Путина, потому что Путин - лидер России, очень важной страны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250601/putin-2020261989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Весь мир следит за каждым словом Путина, заявил Песков
Песков: весь мир следит за каждым словом Путина, он лидер очень важной страны