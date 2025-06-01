https://ria.ru/20250601/peskov-2020278380.html

Весь мир следит за каждым словом Путина, заявил Песков

Весь мир следит за каждым словом Путина, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2025

Весь мир следит за каждым словом Путина, заявил Песков

Весь мир следит за каждым словом президента России Владимира Путина, поскольку он - лидер очень важной страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:56:00+03:00

2025-06-01T13:56:00+03:00

2025-06-01T13:56:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Весь мир следит за каждым словом президента России Владимира Путина, поскольку он - лидер очень важной страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Весь мир реагирует на слова Путина, с большим вниманием следит за каждым словом Путина, потому что Путин - лидер России, очень важной страны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250601/putin-2020261989.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин