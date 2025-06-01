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Россия хочет продолжать ремонт отношений с США, заявили в Кремле
Россия хочет продолжать ремонт отношений с США, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.06.2025
Россия хочет продолжать ремонт отношений с США, заявили в Кремле
Россия заинтересована продолжать "ремонт" отношений РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:34:00+03:00
2025-06-01T13:34:00+03:00
2025-06-01T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия заинтересована продолжать "ремонт" отношений РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал журналисту "России 1" Павлу Зарубину недавние высказывания президента США Дональда Трамп, в которых тот призвал Москву "не играть с огнем". Песков отметил, что в РФ внимательно следят за словами американского лидера, но реагировать на эту риторику следует спокойно. "Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы... И в этих интересах - продолжать "ремонт" наших двусторонних российско-американских отношений", - подчеркнул Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, дмитрий песков, павел зарубин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Дональд Трамп, В мире
Россия хочет продолжать ремонт отношений с США, заявили в Кремле
Путин: Россия заинтересована в продолжении ремонта отношений с США