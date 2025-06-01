https://ria.ru/20250601/peskov-2020275874.html

Россия хочет продолжать ремонт отношений с США, заявили в Кремле

Россия хочет продолжать ремонт отношений с США, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.06.2025

Россия хочет продолжать ремонт отношений с США, заявили в Кремле

Россия заинтересована продолжать "ремонт" отношений РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:34:00+03:00

2025-06-01T13:34:00+03:00

2025-06-01T13:34:00+03:00

россия

сша

москва

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия заинтересована продолжать "ремонт" отношений РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал журналисту "России 1" Павлу Зарубину недавние высказывания президента США Дональда Трамп, в которых тот призвал Москву "не играть с огнем". Песков отметил, что в РФ внимательно следят за словами американского лидера, но реагировать на эту риторику следует спокойно. "Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы... И в этих интересах - продолжать "ремонт" наших двусторонних российско-американских отношений", - подчеркнул Песков.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, москва, дмитрий песков, павел зарубин, дональд трамп, в мире