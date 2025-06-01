https://ria.ru/20250601/peskov-2020273587.html

Москва отслеживает высказывания Трампа, заявили в Кремле

Москва отслеживает высказывания Трампа, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.06.2025

Москва отслеживает высказывания Трампа, заявили в Кремле

Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:20:00+03:00

2025-06-01T13:20:00+03:00

2025-06-01T13:40:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, весь мир с большим вниманием следит за каждым словом президента РФ Владимира Путина и за словами Трампа."И, конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Песков добавил, что реакция на высказывания президента США Дональда Трампа должна быть спокойной."Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего - наши национальные интересы", - заявил пресс-секретарь президента.Ранее Трамп резко высказывался в адрес России. Пресс-секретарь президента РФ связал высказывания президента США с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.

https://ria.ru/20250601/putin-2020261989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков