Москва отслеживает высказывания Трампа, заявили в Кремле
Песков: Кремль внимательно отслеживает высказывания Трампа
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, весь мир с большим вниманием следит за каждым словом президента РФ Владимира Путина и за словами Трампа.
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"И, конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Песков добавил, что реакция на высказывания президента США Дональда Трампа должна быть спокойной.
"Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего - наши национальные интересы", - заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Трамп резко высказывался в адрес России. Пресс-секретарь президента РФ связал высказывания президента США с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.