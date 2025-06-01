Рейтинг@Mail.ru
Москва отслеживает высказывания Трампа, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 01.06.2025 (обновлено: 13:40 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/peskov-2020273587.html
Москва отслеживает высказывания Трампа, заявили в Кремле
Москва отслеживает высказывания Трампа, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.06.2025
Москва отслеживает высказывания Трампа, заявили в Кремле
Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:20:00+03:00
2025-06-01T13:40:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:1949:1096_1920x0_80_0_0_e644b83c607712410676a1f4d612c048.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, весь мир с большим вниманием следит за каждым словом президента РФ Владимира Путина и за словами Трампа."И, конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Песков добавил, что реакция на высказывания президента США Дональда Трампа должна быть спокойной."Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего - наши национальные интересы", - заявил пресс-секретарь президента.Ранее Трамп резко высказывался в адрес России. Пресс-секретарь президента РФ связал высказывания президента США с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
https://ria.ru/20250601/putin-2020261989.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9240783a39abee00bbb82664f8ea1c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Москва отслеживает высказывания Трампа, заявили в Кремле

Песков: Кремль внимательно отслеживает высказывания Трампа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, весь мир с большим вниманием следит за каждым словом президента РФ Владимира Путина и за словами Трампа.
«
"И, конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Песков добавил, что реакция на высказывания президента США Дональда Трампа должна быть спокойной.
"Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего - наши национальные интересы", - заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Трамп резко высказывался в адрес России. Пресс-секретарь президента РФ связал высказывания президента США с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков
Вчера, 12:15
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала