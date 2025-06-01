https://ria.ru/20250601/peregovory-2020329948.html

Охрану дворца, где панируются переговоры России и Украины, не усилили

Охрану дворца, где панируются переговоры России и Украины, не усилили - РИА Новости, 01.06.2025

Охрану дворца, где панируются переговоры России и Украины, не усилили

Меры безопасности у дворца Чираган в Стамбуле, где планируется проведение второго раунда переговоров России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:33:00+03:00

2025-06-01T19:33:00+03:00

2025-06-01T19:33:00+03:00

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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Меры безопасности у дворца Чираган в Стамбуле, где планируется проведение второго раунда переговоров России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости. Особняк, в котором сейчас расположен фешенебельный отель сети Kempinski, нередко используется для официальных мероприятий. Здание было построено в 1876 году как летняя резиденция султанов, затем снесено и построено вновь с нуля. По территории отеля спокойно гуляют и фотографируются его гости. При этом в "музейную" часть отеля не пускают - иногда охрана разрешает осмотр дворца, но не сейчас. Охранники подчеркнули, что с пресс-картой вход также невозможен. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/stambul-2017384474.html

https://ria.ru/20250516/chislo-2017368453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дворец Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины Меры безопасности у дворца Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-01T19:33 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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