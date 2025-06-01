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Охрану дворца, где панируются переговоры России и Украины, не усилили - РИА Новости, 01.06.2025
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19:33 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/peregovory-2020329948.html
Охрану дворца, где панируются переговоры России и Украины, не усилили
Охрану дворца, где панируются переговоры России и Украины, не усилили - РИА Новости, 01.06.2025
Охрану дворца, где панируются переговоры России и Украины, не усилили
Меры безопасности у дворца Чираган в Стамбуле, где планируется проведение второго раунда переговоров России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:33:00+03:00
2025-06-01T19:33:00+03:00
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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Меры безопасности у дворца Чираган в Стамбуле, где планируется проведение второго раунда переговоров России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости. Особняк, в котором сейчас расположен фешенебельный отель сети Kempinski, нередко используется для официальных мероприятий. Здание было построено в 1876 году как летняя резиденция султанов, затем снесено и построено вновь с нуля. По территории отеля спокойно гуляют и фотографируются его гости. При этом в "музейную" часть отеля не пускают - иногда охрана разрешает осмотр дворца, но не сейчас. Охранники подчеркнули, что с пресс-картой вход также невозможен. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017384474.html
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353
60
353
60
Дворец Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины
Меры безопасности у дворца Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир мединский, сергей лавров, василий небензя, kempinski, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Василий Небензя, Kempinski, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Охрану дворца, где панируются переговоры России и Украины, не усилили

Меры безопасности около места переговоров России и Украины в Стамбуле не усилены

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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Меры безопасности у дворца Чираган в Стамбуле, где планируется проведение второго раунда переговоров России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости.
Особняк, в котором сейчас расположен фешенебельный отель сети Kempinski, нередко используется для официальных мероприятий. Здание было построено в 1876 году как летняя резиденция султанов, затем снесено и построено вновь с нуля.
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По территории отеля спокойно гуляют и фотографируются его гости.
При этом в "музейную" часть отеля не пускают - иногда охрана разрешает осмотр дворца, но не сейчас. Охранники подчеркнули, что с пресс-картой вход также невозможен.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
На встрече в Турции находится равное число представителей Москвы и Киева
16 мая, 14:09
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийСергей ЛавровВасилий НебензяKempinskiООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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