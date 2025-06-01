https://ria.ru/20250601/pensiya-2020223428.html

В Европе установили рекордный пенсионный возраст

В Европе установили рекордный пенсионный возраст - РИА Новости, 01.06.2025

В Европе установили рекордный пенсионный возраст

Дания, решив увеличить пенсионный возраст до 70 лет, установила тем самым рекорд среди крупных экономик мира: помимо нее, еще 14 государств сейчас повышают срок РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:09:00+03:00

2025-06-01T08:09:00+03:00

2025-06-01T13:13:00+03:00

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здоровье - общество

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Дания, решив увеличить пенсионный возраст до 70 лет, установила тем самым рекорд среди крупных экономик мира: помимо нее, еще 14 государств сейчас повышают срок для выхода на заслуженный отдых, причем треть из них — только для представительниц прекрасного пола, выяснило РИА Новости, изучив особенности национального законодательства "Большой двадцатки" и Евросоюза. Чаще всего граждане изученных государств выходят на пенсию в 65 лет: это касается как женщин, так и мужчин. Однако есть целый ряд стран, в которых установленный возраст превышает указанный срок: например, в Австралии, Греции и Нидерландах он составляет 67 лет для обоих полов. А ниже пенсионный возраст, к примеру, в Швеции — 63 года, в Словакии и Франции — на год больше (64). В Индии выйти на пенсию в базовом варианте можно и в 60 лет, но это зависит от сферы занятости и региона проживания. Наиболее распространенная практика — равенство этой цифры для обоих полов. Расходятся они, например, в Турции (60 лет — для мужчин и 58 лет — для дам), в Польше (65 и 60 лет) и ряде стран Латинской Америки. Помимо Дании, еще треть представителей G20 и ЕС повышают пенсионный возраст для своих граждан. В Бельгии, Германии, Испании, Словении по завершении реформ он вырастет до 67 лет, в Индонезии, Латвии (уже в этом году) и Литве — до 65 лет, в Китае — до 63 лет для мужчин и до 55 для женщин — представительниц рабочих профессий, до 58 — для офисных служащих. При этом несколько стран возраст решили поднять только для дам, тем самым установив в этом аспекте равенство полов. Это Австрия, Румыния, Хорватия и Швейцария — все до 65 лет. Болгария поднимает возраст для обоих полов, но тоже хочет добиться в этом плане унификации — тех же 65 лет. В России возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 65 лет, для женщин — 60.

https://ria.ru/20250127/evolution-1995334620.html

https://ria.ru/20240913/kitay-1972532289.html

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в мире, здоровье - общество, австралия, греция, нидерланды, большая двадцатка, евросоюз