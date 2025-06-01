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Патрушев поздравил моряков с Днем Северного флота - РИА Новости, 01.06.2025
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08:24 01.06.2025 (обновлено: 10:15 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/patrushev-2020224954.html
Патрушев поздравил моряков с Днем Северного флота
Патрушев поздравил моряков с Днем Северного флота - РИА Новости, 01.06.2025
Патрушев поздравил моряков с Днем Северного флота
Северный флот (СФ) надежно сдерживает нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, защищает стратегически важные территории и морские коммуникации... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:24:00+03:00
2025-06-01T10:15:00+03:00
безопасность
россия
арктика
москва
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Северный флот (СФ) надежно сдерживает нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, защищает стратегически важные территории и морские коммуникации России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он поздравил офицеров, матросов, гражданских специалистов и ветеранов СФ с Днем Северного флота. "Северный флот во все времена был и остается гордостью России, щитом Арктики и гарантией безопасности Заполярья", - отметил Патрушев в поздравительной телеграмме. "Североморцы достойно несут боевое дежурство, с честью выполняют свой долг. Мужество, отвага, стойкость, профессионализм и преданность Родине позволяют надежно отстаивать национальные интересы, сдерживать нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, защищать стратегически важные территории и морские коммуникации", - подчеркнул помощник президента. Патрушев пожелал морякам-североморцам успехов в службе и новых достижений на благо России. Западные страны для подкрепления собственных позиций в рамках усиливающейся глобальной конкуренции за арктические ресурсы и пространства наращивают военное присутствие в высоких широтах, у границ России, говорил ранее Патрушев. НАТО взяла курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах, отмечал Патрушев. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Первого июня 1933 года был издан циркуляр Начальника штаба Рабоче-крестьянской Красной армии о формировании Северной военной флотилии. Позже флотилия была преобразована в Северный флот. Сейчас Краснознаменный Северный флот является межвидовым стратегическим объединением Вооруженных сил РФ и предназначен для защиты национальных интересов России на арктическом направлении, а также в других районах Мирового океана в установленных границах ответственности. Главная база Северного флота — город Североморск.
https://ria.ru/20250601/flot-2019927269.html
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безопасность, россия, арктика, москва, николай патрушев, нато
Безопасность, Россия, Арктика, Москва, Николай Патрушев, НАТО
Патрушев поздравил моряков с Днем Северного флота

Патрушев: Северный флот сдерживает угрозы со стороны недружественных стран

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Северный флот (СФ) надежно сдерживает нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, защищает стратегически важные территории и морские коммуникации России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Он поздравил офицеров, матросов, гражданских специалистов и ветеранов СФ с Днем Северного флота.
День Северного флота - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
День Северного флота России
00:31
"Северный флот во все времена был и остается гордостью России, щитом Арктики и гарантией безопасности Заполярья", - отметил Патрушев в поздравительной телеграмме. "Североморцы достойно несут боевое дежурство, с честью выполняют свой долг. Мужество, отвага, стойкость, профессионализм и преданность Родине позволяют надежно отстаивать национальные интересы, сдерживать нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, защищать стратегически важные территории и морские коммуникации", - подчеркнул помощник президента.
Патрушев пожелал морякам-североморцам успехов в службе и новых достижений на благо России.
Западные страны для подкрепления собственных позиций в рамках усиливающейся глобальной конкуренции за арктические ресурсы и пространства наращивают военное присутствие в высоких широтах, у границ России, говорил ранее Патрушев. НАТО взяла курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах, отмечал Патрушев.
День Северного флота - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
День Северного флота России
00:31
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Первого июня 1933 года был издан циркуляр Начальника штаба Рабоче-крестьянской Красной армии о формировании Северной военной флотилии. Позже флотилия была преобразована в Северный флот. Сейчас Краснознаменный Северный флот является межвидовым стратегическим объединением Вооруженных сил РФ и предназначен для защиты национальных интересов России на арктическом направлении, а также в других районах Мирового океана в установленных границах ответственности. Главная база Северного флота — город Североморск.
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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23 мая, 08:05
 
БезопасностьРоссияАрктикаМоскваНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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