https://ria.ru/20250601/patrushev-2020224954.html

Патрушев поздравил моряков с Днем Северного флота

Патрушев поздравил моряков с Днем Северного флота - РИА Новости, 01.06.2025

Патрушев поздравил моряков с Днем Северного флота

Северный флот (СФ) надежно сдерживает нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, защищает стратегически важные территории и морские коммуникации... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:24:00+03:00

2025-06-01T08:24:00+03:00

2025-06-01T10:15:00+03:00

безопасность

россия

арктика

москва

николай патрушев

нато

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Северный флот (СФ) надежно сдерживает нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, защищает стратегически важные территории и морские коммуникации России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он поздравил офицеров, матросов, гражданских специалистов и ветеранов СФ с Днем Северного флота. "Северный флот во все времена был и остается гордостью России, щитом Арктики и гарантией безопасности Заполярья", - отметил Патрушев в поздравительной телеграмме. "Североморцы достойно несут боевое дежурство, с честью выполняют свой долг. Мужество, отвага, стойкость, профессионализм и преданность Родине позволяют надежно отстаивать национальные интересы, сдерживать нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, защищать стратегически важные территории и морские коммуникации", - подчеркнул помощник президента. Патрушев пожелал морякам-североморцам успехов в службе и новых достижений на благо России. Западные страны для подкрепления собственных позиций в рамках усиливающейся глобальной конкуренции за арктические ресурсы и пространства наращивают военное присутствие в высоких широтах, у границ России, говорил ранее Патрушев. НАТО взяла курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах, отмечал Патрушев. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Первого июня 1933 года был издан циркуляр Начальника штаба Рабоче-крестьянской Красной армии о формировании Северной военной флотилии. Позже флотилия была преобразована в Северный флот. Сейчас Краснознаменный Северный флот является межвидовым стратегическим объединением Вооруженных сил РФ и предназначен для защиты национальных интересов России на арктическом направлении, а также в других районах Мирового океана в установленных границах ответственности. Главная база Северного флота — город Североморск.

https://ria.ru/20250601/flot-2019927269.html

https://ria.ru/20250601/flot-2019927269.html

https://ria.ru/20250523/flot-2018578527.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, арктика, москва, николай патрушев, нато