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Пассажиры поезда, на который рухнул мост под Брянском, рассказали о ЧП - РИА Новости, 01.06.2025
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12:57 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020269392.html
Пассажиры поезда, на который рухнул мост под Брянском, рассказали о ЧП
Пассажиры поезда, на который рухнул мост под Брянском, рассказали о ЧП - РИА Новости, 01.06.2025
Пассажиры поезда, на который рухнул мост под Брянском, рассказали о ЧП
Находившиеся в поезде Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, рассказали РИА Новости о произошедшем, они не сразу поняли, что произошло, но... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:57:00+03:00
2025-06-01T12:57:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Находившиеся в поезде Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, рассказали РИА Новости о произошедшем, они не сразу поняли, что произошло, но помогали пассажирам как могли. “Сначала была неразбериха полная, никто ничего не понимал, никто ничего не знал. Только через какое-то время поняли, увидели, что обрушился мост. Ну, что делали - как могли, помогали”, - сказал собеседник агентства. Пассажиры сообщили, что мост обрушился приблизительно в 22.40 по московскому времени - было темно, большинство пассажиров уже отдыхали. “Мы целы остались, у нас только пенсионеры пострадали. У людей мелкие ушибы, синяки, такое вот. Самый первый вагон с головы поезда, (его пассажиры - ред.) очень сильно пострадали, (получили - ред.) переломы”, - вспоминает мужчина. Другой пассажир отметил, что эвакуация началась почти сразу и была организованной. При этом люди, чьи личные вещи пострадали или были утеряны, оставили свои контакты для связи при обнаружении багажа. “Сети там особо не было. Поэтому, как появилась возможность, сразу связались (с родственниками и близкими - ред.)”, - добавил он. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020266608.html
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020261587.html
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Рассказ находившиеся в поезде Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области
Находившиеся в поезде Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, рассказали РИА Новости о произошедшем, они не сразу поняли, что произошло, но помогали пассажирам как могли
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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Пассажиры поезда, на который рухнул мост под Брянском, рассказали о ЧП

Пассажиры поезда, на который рухнул мост под Брянском, помогали пострадавшим

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Находившиеся в поезде Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, рассказали РИА Новости о произошедшем, они не сразу поняли, что произошло, но помогали пассажирам как могли.
“Сначала была неразбериха полная, никто ничего не понимал, никто ничего не знал. Только через какое-то время поняли, увидели, что обрушился мост. Ну, что делали - как могли, помогали”, - сказал собеседник агентства.
Справочный пункт на Киевском вокзале для получения информации по ситуации с поездом Климов - Москва, на который обрушился мост в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Некоторых прибывших в Москву брянских пассажиров просят дать показания
Вчера, 12:35
Пассажиры сообщили, что мост обрушился приблизительно в 22.40 по московскому времени - было темно, большинство пассажиров уже отдыхали.
“Мы целы остались, у нас только пенсионеры пострадали. У людей мелкие ушибы, синяки, такое вот. Самый первый вагон с головы поезда, (его пассажиры - ред.) очень сильно пострадали, (получили - ред.) переломы”, - вспоминает мужчина.
Другой пассажир отметил, что эвакуация началась почти сразу и была организованной. При этом люди, чьи личные вещи пострадали или были утеряны, оставили свои контакты для связи при обнаружении багажа.
“Сети там особо не было. Поэтому, как появилась возможность, сразу связались (с родственниками и близкими - ред.)”, - добавил он.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Воронеже выразили соболезнования семьям погибших при ЧП под Брянском
Вчера, 12:14
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Вчера, 12:01
 
ПроисшествияБрянская областьВыгоничский районМоскваАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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