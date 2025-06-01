https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020211526.html

Пассажиры сошедшего в Брянской области поезда смогут продолжить поездку

Пассажиры сошедшего в Брянской области поезда смогут продолжить поездку - РИА Новости, 01.06.2025

Пассажиры сошедшего в Брянской области поезда смогут продолжить поездку

Эвакуированные пассажиры поезда, сошедшего в Брянской области, смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск – Москва,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T02:55:00+03:00

2025-06-01T02:55:00+03:00

2025-06-01T02:55:00+03:00

происшествия

брянская область

брянск

москва

александр богомаз

ржд

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Эвакуированные пассажиры поезда, сошедшего в Брянской области, смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск – Москва, сообщается в Telegram-канале РЖД. "Они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск – Москва", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

https://ria.ru/20250601/mzhd-2020203792.html

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