https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020204505.html
Пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР
Пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР - РИА Новости, 01.06.2025
Пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР
Все пассажиры пострадавшего в Брянской области поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются медиками, будут направлены в развернутый пункт... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:16:00+03:00
2025-06-01T01:16:00+03:00
2025-06-01T10:56:00+03:00
брянская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение моста на поезд в брянской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020232903_0:5:944:536_1920x0_80_0_0_d357df99ebd4a0deb0045f17514855c5.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все пассажиры пострадавшего в Брянской области поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются медиками, будут направлены в развернутый пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ. "Все пассажиры пострадавшего поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются медиками. Они будут направлены в развернутый пункт временного размещения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250601/poezda-2020202786.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020232903_112:0:832:540_1920x0_80_0_0_908396bbefeade534c9e60645b39d1cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области
Брянская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР
МЧС: пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР