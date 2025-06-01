Рейтинг@Mail.ru
Пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 01.06.2025 (обновлено: 10:56 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020204505.html
Пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР
Пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР - РИА Новости, 01.06.2025
Пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР
Все пассажиры пострадавшего в Брянской области поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются медиками, будут направлены в развернутый пункт... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:16:00+03:00
2025-06-01T10:56:00+03:00
брянская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение моста на поезд в брянской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020232903_0:5:944:536_1920x0_80_0_0_d357df99ebd4a0deb0045f17514855c5.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все пассажиры пострадавшего в Брянской области поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются медиками, будут направлены в развернутый пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ. "Все пассажиры пострадавшего поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются медиками. Они будут направлены в развернутый пункт временного размещения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250601/poezda-2020202786.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020232903_112:0:832:540_1920x0_80_0_0_908396bbefeade534c9e60645b39d1cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области
Брянская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР

МЧС: пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все пассажиры пострадавшего в Брянской области поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются медиками, будут направлены в развернутый пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.
"Все пассажиры пострадавшего поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются медиками. Они будут направлены в развернутый пункт временного размещения", - говорится в сообщении.
Рабочие восстанавливают железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Восстановительные поезда направлены на место ЧП в Брянской области
00:52
 
Брянская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала