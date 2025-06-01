https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020204505.html

Пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР

Пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР - РИА Новости, 01.06.2025

Пассажиров поврежденного в Брянской области поезда разместят в ПВР

Все пассажиры пострадавшего в Брянской области поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются медиками, будут направлены в развернутый пункт... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:16:00+03:00

2025-06-01T01:16:00+03:00

2025-06-01T10:56:00+03:00

брянская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение моста на поезд в брянской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020232903_0:5:944:536_1920x0_80_0_0_d357df99ebd4a0deb0045f17514855c5.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все пассажиры пострадавшего в Брянской области поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются медиками, будут направлены в развернутый пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ. "Все пассажиры пострадавшего поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются медиками. Они будут направлены в развернутый пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250601/poezda-2020202786.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области