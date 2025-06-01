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Число погибших после падения моста на поезд выросло до семи человек
Число погибших после падения моста на поезд выросло до семи человек - РИА Новости, 01.06.2025
Число погибших после падения моста на поезд выросло до семи человек
В результате обрушения моста на железную дорогу в Брянской области семь человек погибли, 30 пострадали, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:24:00+03:00
2025-06-01T02:24:00+03:00
2025-06-01T06:48:00+03:00
происшествия
обрушение моста на поезд в брянской области
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московская железная дорога
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В результате обрушения моста на железную дорогу в Брянской области семь человек погибли, 30 пострадали, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."На месте происшествия в Выгоничском районе, к сожалению, есть погибшие", — написал он в Telegram-канале.По данным главы региона, семь человек погибли. В местные больницы госпитализировали 30 пострадавших, в том числе двух детей.Ранее губернатор сообщал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
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Происшествия, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Московская железная дорога
Число погибших после падения моста на поезд выросло до семи человек
Богомаз: число погибших после падения моста на поезд выросло до семи человек