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Число погибших после падения моста на поезд выросло до семи человек

Число погибших после падения моста на поезд выросло до семи человек - РИА Новости, 01.06.2025

Число погибших после падения моста на поезд выросло до семи человек

В результате обрушения моста на железную дорогу в Брянской области семь человек погибли, 30 пострадали, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T02:24:00+03:00

2025-06-01T02:24:00+03:00

2025-06-01T06:48:00+03:00

происшествия

обрушение моста на поезд в брянской области

брянская область

выгоничский район

москва

александр богомаз

московская железная дорога

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В результате обрушения моста на железную дорогу в Брянской области семь человек погибли, 30 пострадали, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."На месте происшествия в Выгоничском районе, к сожалению, есть погибшие", — написал он в Telegram-канале.По данным главы региона, семь человек погибли. В местные больницы госпитализировали 30 пострадавших, в том числе двух детей.Ранее губернатор сообщал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

https://ria.ru/20250601/mchs-2020204377.html

брянская область

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происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, московская железная дорога