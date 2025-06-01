https://ria.ru/20250601/ovchinskiy-2020352049.html

Овчинский: Москва представит систему контроля обращения со стройотходами

Овчинский: Москва представит систему контроля обращения со стройотходами - РИА Новости, 01.06.2025

Овчинский: Москва представит систему контроля обращения со стройотходами

Москва на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) представит алгоритм работающей в городе системы координации обращения строительных... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T23:10:00+03:00

2025-06-01T23:10:00+03:00

2025-06-01T23:10:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Москва на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) представит алгоритм работающей в городе системы координации обращения строительных отходов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Уточняется, что единая городская система охватывает свыше 3,8 тысячи компаний и предпринимателей."Ежегодно на строительных площадках Москвы в среднем образуется более 37 миллионов тонн отходов строительства и сноса, в том числе грунтов. Сегодня мы можем отслеживать буквально каждый самосвал с отходами. Автоматизированная информационная система стала цифровым диспетчером для всей отрасли. Около 4,5 миллиона рейсов зарегистрировано в системе за время ее функционирования", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Министр отметил, что в системе обязаны работать компании, осуществляющие строительство, снос, реконструкцию и благоустройство территорий, перевозчики строительных отходов и специализированные объекты их утилизации. По словам Овчинского, такая система позволяет не только контролировать процесс, но и делать его прозрачным.Согласно приведенным им данным, в 2024 году свыше 34 миллионов тонн строительных отходов было перемещено под цифровым контролем. В 2025 году этот показатель составил около 11,5 миллиона тонн, из которых 10,2 миллиона – отходы грунтов.Цифровой контроль осуществляется с использованием системы АИС "ОССиГ". Ее координацией занимается департамент градостроительной политики.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы