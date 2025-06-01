https://ria.ru/20250601/opasnost-2020355668.html

В Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА

В Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 01.06.2025

В Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА

Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА объявлены в Курской области, работает ПВО, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T23:46:00+03:00

2025-06-01T23:46:00+03:00

2025-06-01T23:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА объявлены в Курской области, работает ПВО, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Работает ПВО! В регионе объявлена ракетная опасность и опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" - сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, украина, вооруженные силы украины