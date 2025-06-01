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В Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА
В Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 01.06.2025
В Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА
Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА объявлены в Курской области, работает ПВО, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:46:00+03:00
2025-06-01T23:46:00+03:00
2025-06-01T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА объявлены в Курской области, работает ПВО, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Работает ПВО! В регионе объявлена ракетная опасность и опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" - сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА
На территории Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА