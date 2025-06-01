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В Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 01.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/opasnost-2020355668.html
В Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА
В Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 01.06.2025
В Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА
Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА объявлены в Курской области, работает ПВО, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:46:00+03:00
2025-06-01T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА объявлены в Курской области, работает ПВО, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Работает ПВО! В регионе объявлена ракетная опасность и опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" - сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
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курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА

На территории Курской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА объявлены в Курской области, работает ПВО, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
«
"Работает ПВО! В регионе объявлена ракетная опасность и опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" - сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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