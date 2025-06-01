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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.06.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:17:00+03:00
2025-06-01T23:17:00+03:00
2025-06-01T23:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Миляев: на всей территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА