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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:17 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/opasnost-2020352642.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.06.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:17:00+03:00
2025-06-01T23:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.
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тульская область, дмитрий миляев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

Миляев: на всей территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«
"Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий МиляевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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