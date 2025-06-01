https://ria.ru/20250601/ombudsmen-2020213522.html

Несколько поколений в ДНР выросло, не зная мирной жизни, заявила омбудсмен

Несколько поколений в ДНР выросло, не зная мирной жизни, заявила омбудсмен - РИА Новости, 01.06.2025

Несколько поколений в ДНР выросло, не зная мирной жизни, заявила омбудсмен

Несколько поколений в ДНР выросло, не зная мирной жизни, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T04:02:00+03:00

2025-06-01T04:02:00+03:00

2025-06-01T04:02:00+03:00

донецкая народная республика

дарья морозова

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ДОНЕЦК 1 июня - РИА Новости. Несколько поколений в ДНР выросло, не зная мирной жизни, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "У нас (в ДНР - ред.) несколько поколений просто выросло, не зная, что такое нормально пойти в лес за грибами, посидеть за костром. Мы знаем, что для каждой мамы отпустить ребёнка на улицу и понимать, что это может быть "в один конец", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, любой конфликт будет завершён, и украинской стороне необходимо осознать это, не продолжая эскалацию боевых действий, и научиться жить без ненависти к людям.

https://ria.ru/20250531/plen-2020146894.html

донецкая народная республика

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2025

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донецкая народная республика, дарья морозова