https://ria.ru/20250601/ombudsmen-2020213522.html
Несколько поколений в ДНР выросло, не зная мирной жизни, заявила омбудсмен
Несколько поколений в ДНР выросло, не зная мирной жизни, заявила омбудсмен - РИА Новости, 01.06.2025
Несколько поколений в ДНР выросло, не зная мирной жизни, заявила омбудсмен
Несколько поколений в ДНР выросло, не зная мирной жизни, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T04:02:00+03:00
2025-06-01T04:02:00+03:00
2025-06-01T04:02:00+03:00
донецкая народная республика
дарья морозова
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ДОНЕЦК 1 июня - РИА Новости. Несколько поколений в ДНР выросло, не зная мирной жизни, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "У нас (в ДНР - ред.) несколько поколений просто выросло, не зная, что такое нормально пойти в лес за грибами, посидеть за костром. Мы знаем, что для каждой мамы отпустить ребёнка на улицу и понимать, что это может быть "в один конец", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, любой конфликт будет завершён, и украинской стороне необходимо осознать это, не продолжая эскалацию боевых действий, и научиться жить без ненависти к людям.
https://ria.ru/20250531/plen-2020146894.html
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донецкая народная республика, дарья морозова
Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова
Несколько поколений в ДНР выросло, не зная мирной жизни, заявила омбудсмен
Омбудсмен Морозова: несколько поколений в ДНР выросло, не зная мирной жизни