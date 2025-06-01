https://ria.ru/20250601/obrushenie-2020222748.html

Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области

Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области - РИА Новости, 01.06.2025

Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области

Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области, где идут восстановительные работы после крушения грузового поезда, сообщает Московская... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:03:00+03:00

2025-06-01T08:03:00+03:00

2025-06-01T08:24:00+03:00

происшествия

курская область

обрушение железнодорожного моста в курской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области, где идут восстановительные работы после крушения грузового поезда, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.В воскресенье врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Он уточнил, что автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд. По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, бригаду доставили в больницу."Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход восстановительных работ после крушения грузового поезда в Курской области. По предварительным данным, сегодня ночью произошло обрушение железнодорожного моста на перегоне Остапово - Михайловский рудник и крушение состава грузового поезда. На месте происшествия находится курский транспортный прокурор Юлия Смотрова", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020224390.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, обрушение железнодорожного моста в курской области