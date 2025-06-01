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Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области - РИА Новости, 01.06.2025
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08:03 01.06.2025 (обновлено: 08:24 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/obrushenie-2020222748.html
Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области
Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области - РИА Новости, 01.06.2025
Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области
Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области, где идут восстановительные работы после крушения грузового поезда, сообщает Московская... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:03:00+03:00
2025-06-01T08:24:00+03:00
происшествия
курская область
обрушение железнодорожного моста в курской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области, где идут восстановительные работы после крушения грузового поезда, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.В воскресенье врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Он уточнил, что автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд. По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, бригаду доставили в больницу."Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход восстановительных работ после крушения грузового поезда в Курской области. По предварительным данным, сегодня ночью произошло обрушение железнодорожного моста на перегоне Остапово - Михайловский рудник и крушение состава грузового поезда. На месте происшествия находится курский транспортный прокурор Юлия Смотрова", - говорится в сообщении прокуратуры.
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происшествия, курская область, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Курская область, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области

Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста под поездом под Курском

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramОбрушение железнодорожного моста в Курской области
Обрушение железнодорожного моста в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Обрушение железнодорожного моста в Курской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Транспортный прокурор выехал на место обрушения моста в Курской области, где идут восстановительные работы после крушения грузового поезда, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
В воскресенье врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Он уточнил, что автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд. По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, бригаду доставили в больницу.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход восстановительных работ после крушения грузового поезда в Курской области. По предварительным данным, сегодня ночью произошло обрушение железнодорожного моста на перегоне Остапово - Михайловский рудник и крушение состава грузового поезда. На месте происшествия находится курский транспортный прокурор Юлия Смотрова", - говорится в сообщении прокуратуры.
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ПроисшествияКурская областьОбрушение железнодорожного моста в Курской области
 
 
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