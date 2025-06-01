https://ria.ru/20250601/oblast-2020260213.html

В Самаре предложили помощь Брянской и Курской областям

В Самаре предложили помощь Брянской и Курской областям - РИА Новости, 01.06.2025

В Самаре предложили помощь Брянской и Курской областям

Самарская область готова оказать любую необходимую помощь Курской и Брянской областям, где из-за подрывов на мостах пострадали люди, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:09:00+03:00

2025-06-01T12:09:00+03:00

2025-06-01T12:12:00+03:00

происшествия

самарская область

брянская область

курская область

вячеслав федорищев

александр богомаз

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Самарская область готова оказать любую необходимую помощь Курской и Брянской областям, где из-за подрывов на мостах пострадали люди, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Сегодня в Брянской и Курской областях из-за подрывов на мостах пострадали мирные жители. Это трагедия для всей страны. Самарская область готова оказать всю необходимую помощь - медицинскую, гуманитарную и иную поддержку приграничным регионам", - написал Федорищев. Он выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим и тем, кто борется за их жизни, пожелал сил и мужества. Губернатор также призвал самарцев быть особенно внимательными и бдительными. В Самарской области правоохранительные органы предпринимают дополнительные меры безопасности, добавил Федорищев. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/sk-2020250629.html

https://ria.ru/20250601/chp-2020243583.html

самарская область

брянская область

курская область

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происшествия, самарская область, брянская область, курская область, вячеслав федорищев, александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области