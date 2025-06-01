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Двое пострадавших в Брянской области находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в Брянской области находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 01.06.2025
Двое пострадавших в Брянской области находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших после схода поезда в Брянской области, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:36:00+03:00
2025-06-01T02:36:00+03:00
2025-06-01T02:36:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Двое пострадавших после схода поезда в Брянской области, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Двое из пострадавших, в том числе ребенок - в тяжелом состоянии", - написал он в Telegram-канале. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Двое пострадавших в Брянской области находятся в тяжелом состоянии
Богомаз: двое пострадавших в Брянской области находятся в тяжелом состоянии