В Курской области организовали объезд места обрушения моста
В Курской области организовали объезд места обрушения моста через Железногорск
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramОбрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Объезд места обрушения железнодорожного моста на автомобильную дорогу в Курской области организован через город Железногорск, сообщили РИА Новости в Росавтодоре.
В РЖД заявили, что ночью на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. Автодорога, проходящая под мостом на 48-м километре трассы Тросна - Калиновка в Железногорском районе, перекрыта.
"В Курской области 1 июня с 3.50 мск закрыто движение транспорта на участке км 35+255 - км 37+385 автомобильной дороги А-142 Тросна - Калиновка. Причина: обрушение железнодорожного моста на автомобильную дорогу. Объезд организован через город Железногорск", - говорится в сообщении Росавтодора.
© РосавтодорСхема объезда места обрушения моста в Курской области организован через город Железногорск
© Росавтодор
Схема объезда места обрушения моста в Курской области организован через город Железногорск