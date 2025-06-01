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В Курской области организовали объезд места обрушения моста

В Курской области организовали объезд места обрушения моста - РИА Новости, 01.06.2025

В Курской области организовали объезд места обрушения моста

Объезд места обрушения железнодорожного моста на автомобильную дорогу в Курской области организован через город Железногорск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:14:00+03:00

2025-06-01T11:14:00+03:00

2025-06-01T11:27:00+03:00

происшествия

курская область

железногорск

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

обрушение железнодорожного моста в курской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Объезд места обрушения железнодорожного моста на автомобильную дорогу в Курской области организован через город Железногорск, сообщили РИА Новости в Росавтодоре.В РЖД заявили, что ночью на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. Автодорога, проходящая под мостом на 48-м километре трассы Тросна - Калиновка в Железногорском районе, перекрыта."В Курской области 1 июня с 3.50 мск закрыто движение транспорта на участке км 35+255 - км 37+385 автомобильной дороги А-142 Тросна - Калиновка. Причина: обрушение железнодорожного моста на автомобильную дорогу. Объезд организован через город Железногорск", - говорится в сообщении Росавтодора.

курская область

железногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, железногорск , федеральное дорожное агентство (росавтодор), обрушение железнодорожного моста в курской области