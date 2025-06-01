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В Курской области организовали объезд места обрушения моста - РИА Новости, 01.06.2025
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11:14 01.06.2025 (обновлено: 11:27 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/obezd-2020251073.html
В Курской области организовали объезд места обрушения моста
В Курской области организовали объезд места обрушения моста - РИА Новости, 01.06.2025
В Курской области организовали объезд места обрушения моста
Объезд места обрушения железнодорожного моста на автомобильную дорогу в Курской области организован через город Железногорск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:14:00+03:00
2025-06-01T11:27:00+03:00
происшествия
курская область
железногорск
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
обрушение железнодорожного моста в курской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Объезд места обрушения железнодорожного моста на автомобильную дорогу в Курской области организован через город Железногорск, сообщили РИА Новости в Росавтодоре.В РЖД заявили, что ночью на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. Автодорога, проходящая под мостом на 48-м километре трассы Тросна - Калиновка в Железногорском районе, перекрыта."В Курской области 1 июня с 3.50 мск закрыто движение транспорта на участке км 35+255 - км 37+385 автомобильной дороги А-142 Тросна - Калиновка. Причина: обрушение железнодорожного моста на автомобильную дорогу. Объезд организован через город Железногорск", - говорится в сообщении Росавтодора.
курская область
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происшествия, курская область, железногорск , федеральное дорожное агентство (росавтодор), обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Курская область, Железногорск , Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Обрушение железнодорожного моста в Курской области
В Курской области организовали объезд места обрушения моста

В Курской области организовали объезд места обрушения моста через Железногорск

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramОбрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Объезд места обрушения железнодорожного моста на автомобильную дорогу в Курской области организован через город Железногорск, сообщили РИА Новости в Росавтодоре.
В РЖД заявили, что ночью на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. Автодорога, проходящая под мостом на 48-м километре трассы Тросна - Калиновка в Железногорском районе, перекрыта.
"В Курской области 1 июня с 3.50 мск закрыто движение транспорта на участке км 35+255 - км 37+385 автомобильной дороги А-142 Тросна - Калиновка. Причина: обрушение железнодорожного моста на автомобильную дорогу. Объезд организован через город Железногорск", - говорится в сообщении Росавтодора.
© РосавтодорСхема объезда места обрушения моста в Курской области организован через город Железногорск
Схема объезда места обрушения моста в Курской области организован через город Железногорск - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Росавтодор
Схема объезда места обрушения моста в Курской области организован через город Железногорск
 
ПроисшествияКурская областьЖелезногорскФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Обрушение железнодорожного моста в Курской области
 
 
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