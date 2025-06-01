https://ria.ru/20250601/novorossijsk-2020279485.html

В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали шесть человек

В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали шесть человек - РИА Новости, 01.06.2025

В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали шесть человек

В Приморском районе под Новороссийском столкнулись автобус и легковая машина, шестеро пострадали, сообщают в краевом МВД. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:13:00+03:00

2025-06-01T14:13:00+03:00

2025-06-01T14:40:00+03:00

происшествия

приморский район

новороссийск

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КРАСНОДАР, 1 июня — РИА Новости. В Приморском районе под Новороссийском столкнулись автобус и легковая машина, шестеро пострадали, сообщают в краевом МВД. "Утром 1 июня в Приморском районе города Новороссийска, на автодороге "Подъезд к с. Абрау Дюрсо", водитель "Nissan" на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ГАЗ", — говорится в сообщении. В результате аварии водитель и пассажир легкового авто, а также 4 пассажира автобуса получили травмы. Сейчас они госпитализированы.

https://ria.ru/20250530/mkad-2019903011.html

приморский район

новороссийск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский район, новороссийск