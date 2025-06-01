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В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали шесть человек - РИА Новости, 01.06.2025
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14:13 01.06.2025 (обновлено: 14:40 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/novorossijsk-2020279485.html
В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали шесть человек
В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали шесть человек - РИА Новости, 01.06.2025
В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали шесть человек
В Приморском районе под Новороссийском столкнулись автобус и легковая машина, шестеро пострадали, сообщают в краевом МВД. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:13:00+03:00
2025-06-01T14:40:00+03:00
происшествия
приморский район
новороссийск
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КРАСНОДАР, 1 июня — РИА Новости. В Приморском районе под Новороссийском столкнулись автобус и легковая машина, шестеро пострадали, сообщают в краевом МВД. "Утром 1 июня в Приморском районе города Новороссийска, на автодороге "Подъезд к с. Абрау Дюрсо", водитель "Nissan" на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ГАЗ", — говорится в сообщении. В результате аварии водитель и пассажир легкового авто, а также 4 пассажира автобуса получили травмы. Сейчас они госпитализированы.
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приморский район
новороссийск
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происшествия, приморский район, новороссийск
Происшествия, Приморский район, Новороссийск
В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали шесть человек

После ДТП с автобусом под Новороссийском госпитализированы шесть человек

© Фото : 23 МВД/TelegramНа месте ДТП с автобусом под Новороссийском. 1 июня 2025
На месте ДТП с автобусом под Новороссийском. 1 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : 23 МВД/Telegram
На месте ДТП с автобусом под Новороссийском. 1 июня 2025
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КРАСНОДАР, 1 июня — РИА Новости. В Приморском районе под Новороссийском столкнулись автобус и легковая машина, шестеро пострадали, сообщают в краевом МВД.
"Утром 1 июня в Приморском районе города Новороссийска, на автодороге "Подъезд к с. Абрау Дюрсо", водитель "Nissan" на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ГАЗ", — говорится в сообщении.
В результате аварии водитель и пассажир легкового авто, а также 4 пассажира автобуса получили травмы. Сейчас они госпитализированы.
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ПроисшествияПриморский районНовороссийск
 
 
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