https://ria.ru/20250601/novorossijsk-2020279485.html
В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали шесть человек
В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали шесть человек - РИА Новости, 01.06.2025
В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали шесть человек
В Приморском районе под Новороссийском столкнулись автобус и легковая машина, шестеро пострадали, сообщают в краевом МВД. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:13:00+03:00
2025-06-01T14:13:00+03:00
2025-06-01T14:40:00+03:00
происшествия
приморский район
новороссийск
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КРАСНОДАР, 1 июня — РИА Новости. В Приморском районе под Новороссийском столкнулись автобус и легковая машина, шестеро пострадали, сообщают в краевом МВД. "Утром 1 июня в Приморском районе города Новороссийска, на автодороге "Подъезд к с. Абрау Дюрсо", водитель "Nissan" на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ГАЗ", — говорится в сообщении. В результате аварии водитель и пассажир легкового авто, а также 4 пассажира автобуса получили травмы. Сейчас они госпитализированы.
https://ria.ru/20250530/mkad-2019903011.html
приморский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский район, новороссийск
Происшествия, Приморский район, Новороссийск
В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали шесть человек
После ДТП с автобусом под Новороссийском госпитализированы шесть человек