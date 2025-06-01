https://ria.ru/20250601/mzhd-2020203792.html

МЖД: причиной ЧП с мостом и поездом стало вмешательство в работу транспорта

МЖД: причиной ЧП с мостом и поездом стало вмешательство в работу транспорта - РИА Новости, 01.06.2025

МЖД: причиной ЧП с мостом и поездом стало вмешательство в работу транспорта

Сход локомотива и вагонов в Брянской области после обрушения автомобильного моста произошел в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:04:00+03:00

2025-06-01T01:04:00+03:00

2025-06-01T01:29:00+03:00

происшествия

брянская область

москва

московская железная дорога

ржд

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сход локомотива и вагонов в Брянской области после обрушения автомобильного моста произошел в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта, сообщается в Telegram-канале в Московской железной дороги (филиала ОАО "РЖД")."Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта", — говорится в сообщении.Как уточнили в МЖД, ЧП произошло в 22.44 мск на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. В результате с рельсов сошел локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва.В региональном центре медицинских катастроф РИА Новости сообщили, что погиб машинист поезда, тяжелые ранения получил младенец. На место направили 11 бригад скорой помощи, в том числе детский реанимобиль. Пассажиров поезда отвели на безопасное расстояние.Начаты аварийно-спасательные работы. К месту обрушения направили дополнительные силы, аварийно-спасательное оборудование, световые башни для проведения работ в ночное время, а также восстановительные поезда. Спасатели занимаются поиском и деблокированием пассажиров поврежденного поезда.Движение по дороге А-240 временно закрыли.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, на месте происшествия находится брянский транспортный прокурор Константин Толмачев. Для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, на базе Ситуационного центра Минтранса России создали оперативный штаб.

https://ria.ru/20250601/mchs-2020204377.html

https://ria.ru/20250525/vzryv-2019012394.html

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происшествия, брянская область, москва, московская железная дорога, ржд, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области