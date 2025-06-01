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МЖД: причиной ЧП с мостом и поездом стало вмешательство в работу транспорта

МЖД: причиной ЧП с мостом и поездом стало вмешательство в работу транспорта - РИА Новости, 01.06.2025

МЖД: причиной ЧП с мостом и поездом стало вмешательство в работу транспорта

Сход локомотива и вагонов в Брянской области произошел в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта, сообщили в Московской железной дороги... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T00:41:00+03:00

2025-06-01T00:41:00+03:00

2025-06-01T00:54:00+03:00

происшествия

обрушение моста на поезд в брянской области

брянская область

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александр богомаз

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сход локомотива и вагонов в Брянской области произошел в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта, сообщили в Московской железной дороги (филиала ОАО "РЖД").Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие."Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.

https://ria.ru/20250601/proverka-2020202401.html

брянская область

выгоничский район

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