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МЖД: причиной ЧП с мостом и поездом стало вмешательство в работу транспорта
МЖД: причиной ЧП с мостом и поездом стало вмешательство в работу транспорта - РИА Новости, 01.06.2025
МЖД: причиной ЧП с мостом и поездом стало вмешательство в работу транспорта
Сход локомотива и вагонов в Брянской области произошел в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта, сообщили в Московской железной дороги... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T00:41:00+03:00
2025-06-01T00:41:00+03:00
2025-06-01T00:54:00+03:00
происшествия
обрушение моста на поезд в брянской области
брянская область
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московская железная дорога
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сход локомотива и вагонов в Брянской области произошел в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта, сообщили в Московской железной дороги (филиала ОАО "РЖД").Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие."Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.
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Происшествия, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Московская железная дорога, РЖД
МЖД: причиной ЧП с мостом и поездом стало вмешательство в работу транспорта
МЖД назвала причиной ЧП с мостом и поездом вмешательство в работу транспорта