https://ria.ru/20250601/mvd-2020312818.html

Избившие девушку в Стерлитамаке школьницы признались в нападении

Избившие девушку в Стерлитамаке школьницы признались в нападении - РИА Новости, 01.06.2025

Избившие девушку в Стерлитамаке школьницы признались в нападении

Две школьницы, избившие в башкирском Стерлитамаке девушку за её розовые волосы и пирсинг, признались полиции в нападении, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T17:53:00+03:00

2025-06-01T17:53:00+03:00

2025-06-01T17:53:00+03:00

происшествия

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УФА, 1 июн - РИА Новости. Две школьницы, избившие в башкирском Стерлитамаке девушку за её розовые волосы и пирсинг, признались полиции в нападении, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии Ранее Telegram-канал MashBatash опубликовал видео инцидента, на кадрах видно, как ночью две женщины напали на девушку, били руками и ногами. В один момент появляются несколько самокатчиков и разнимают их. На следующих кадрах – избитая незнакомками девушка показывает ссадины на руках и лице. У нее розовый цвет волос и пирсинг на носу. В пресс-службе региональной полиции ранее сообщали РИА Новости, что 21-летняя девушка была избита из-за своей неформальной внешности. Велись поиски хулиганов. "Сотрудниками полиции были установлены личности подозреваемых. Ими оказались две несовершеннолетние местные жительницы 2009 года рождения, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Подростки с родителями добровольно пришли в полицию и признались в содеянном", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, добавили в пресс-службе.

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происшествия, россия, стерлитамак