https://ria.ru/20250601/muzhchina-2020255707.html

Мужчина рассказал, что ждет отца, пострадавшего при ЧП под Брянском

Мужчина рассказал, что ждет отца, пострадавшего при ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Мужчина рассказал, что ждет отца, пострадавшего при ЧП под Брянском

Мужчина, ожидающий на Киевском вокзале в Москве резервный поезд №902 с пострадавшими при ЧП в Брянской области, рассказал журналистам, что ждет своего отца, у... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:47:00+03:00

2025-06-01T11:47:00+03:00

2025-06-01T11:55:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

ржд

московская железная дорога

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мужчина, ожидающий на Киевском вокзале в Москве резервный поезд №902 с пострадавшими при ЧП в Брянской области, рассказал журналистам, что ждет своего отца, у которого ушибы, передает корреспондент РИА Новости. "Я отца встречаю. Мне утром позвонили, сказали, что вот такое случилось, поезд сошел с рельсов. Мы ему звонили, он не отвечает, мы звонили на все горячие линии. В итоге, дозвонились до РЖД", - рассказал он. "Папа все-таки вышел на связь, сказал, что есть ушибы. Он себя не очень чувствует, поэтому я приехал встречать его", - сказал мужчина. По его словам, он очень долго не мог дозвониться до отца, когда получилось, его было плохо слышно, поэтому он не смог рассказать детали произошедшего. "Он (отец - ред.) здесь проживает, а в Брянской области - дача", - добавил мужчина. Он уточнил, что о случившемся ему сообщила сестра. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва.

https://ria.ru/20250601/brjansk-2020254721.html

https://ria.ru/20250601/senator-2020253718.html

москва

брянская область

выгоничский район

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Мужчина ждет своего отца, получившего ушибы при ЧП в Брянской области Мужчина, ожидающий на Киевском вокзале в Москве резервный поезд №902 с пострадавшими при ЧП в Брянской области, рассказал, что ждет своего отца, получившего ушибы, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-01T11:47 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, ржд, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области