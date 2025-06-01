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Мужчина рассказал, что ждет отца, пострадавшего при ЧП под Брянском
Мужчина рассказал, что ждет отца, пострадавшего при ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Мужчина рассказал, что ждет отца, пострадавшего при ЧП под Брянском
Мужчина, ожидающий на Киевском вокзале в Москве резервный поезд №902 с пострадавшими при ЧП в Брянской области, рассказал журналистам, что ждет своего отца, у... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:47:00+03:00
2025-06-01T11:47:00+03:00
2025-06-01T11:55:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
ржд
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мужчина, ожидающий на Киевском вокзале в Москве резервный поезд №902 с пострадавшими при ЧП в Брянской области, рассказал журналистам, что ждет своего отца, у которого ушибы, передает корреспондент РИА Новости. "Я отца встречаю. Мне утром позвонили, сказали, что вот такое случилось, поезд сошел с рельсов. Мы ему звонили, он не отвечает, мы звонили на все горячие линии. В итоге, дозвонились до РЖД", - рассказал он. "Папа все-таки вышел на связь, сказал, что есть ушибы. Он себя не очень чувствует, поэтому я приехал встречать его", - сказал мужчина. По его словам, он очень долго не мог дозвониться до отца, когда получилось, его было плохо слышно, поэтому он не смог рассказать детали произошедшего. "Он (отец - ред.) здесь проживает, а в Брянской области - дача", - добавил мужчина. Он уточнил, что о случившемся ему сообщила сестра. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва.
https://ria.ru/20250601/brjansk-2020254721.html
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Мужчина ждет своего отца, получившего ушибы при ЧП в Брянской области
Мужчина, ожидающий на Киевском вокзале в Москве резервный поезд №902 с пострадавшими при ЧП в Брянской области, рассказал, что ждет своего отца, получившего ушибы, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-01T11:47
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происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, ржд, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, РЖД, Московская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Мужчина рассказал, что ждет отца, пострадавшего при ЧП под Брянском
Мужчина, ожидающий резервный поезд с пострадавшими в Брянской области, ждет отца