В Музее Победы прошел концерт для детей погибших участников СВО
Жасмин и ST спели на концентре для детей погибших участников СВО в Музее Победы
© РИА НовостиКонцерт для детей погибших участников специальной военной операции в Музее Победы в День защиты детей
© РИА Новости
Концерт для детей погибших участников специальной военной операции в Музее Победы в День защиты детей
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Концерт для детей погибших участников специальной военной операции прошел в Музее Победы в День защиты детей, перед юными зрителями выступили заслуженная артистка РФ Жасмин (Сара Шор), ST (Александр Степанов) и Елена Север, передает корреспондент РИА Новости.
"Хочется сказать важное: мы должны помнить героев прошлого, жить настоящим и смотреть в будущее. Но для этого мы должны опираться на правильные ценности, чтить своих родных и близких, героев специальной военной операции, передавать свои чувства в творчестве, активно участвовать в культурных, спортивных и патриотических мероприятиях", - сказал в приветствии гостям концерта участник СВО Павел Гришин.
Концерт организован благодаря совместной работе фонда "Защитники Отечества", "Русской Медиагруппы" и Музея Победы.
"Детство – это время, когда закладываются основы личности, формируются ценности и убеждения. Сегодня наша общая задача – передать подрастающему поколению любовь к Родине, уважение к семье, верность традициям, которые делают человека сильным, а страну – крепкой… Желаю ребятам счастливого детства, крепкого здоровья, ярких впечатлений и больших успехов", - сказала в видеообращении к участникам мероприятия замминистра обороны России, руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
В концерте приняли участие ансамбль "Семицветик", певица Жасмин, Amirchik (Амирхан Батабаев), Юрий и Владимир Киселевы, рэпер ST и группа "Земляне".