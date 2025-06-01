https://ria.ru/20250601/muzej-2020310345.html

В Музее Победы прошел концерт для детей погибших участников СВО

В Музее Победы прошел концерт для детей погибших участников СВО - РИА Новости, 01.06.2025

В Музее Победы прошел концерт для детей погибших участников СВО

Концерт для детей погибших участников специальной военной операции прошел в Музее Победы в День защиты детей, перед юными зрителями выступили заслуженная... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T17:37:00+03:00

2025-06-01T17:37:00+03:00

2025-06-01T17:37:00+03:00

культура

россия

жасмин

александра степанова (фигурное катание)

анна цивилева

"русская медиагруппа"

музей победы

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Концерт для детей погибших участников специальной военной операции прошел в Музее Победы в День защиты детей, перед юными зрителями выступили заслуженная артистка РФ Жасмин (Сара Шор), ST (Александр Степанов) и Елена Север, передает корреспондент РИА Новости. "Хочется сказать важное: мы должны помнить героев прошлого, жить настоящим и смотреть в будущее. Но для этого мы должны опираться на правильные ценности, чтить своих родных и близких, героев специальной военной операции, передавать свои чувства в творчестве, активно участвовать в культурных, спортивных и патриотических мероприятиях", - сказал в приветствии гостям концерта участник СВО Павел Гришин. Концерт организован благодаря совместной работе фонда "Защитники Отечества", "Русской Медиагруппы" и Музея Победы. "Детство – это время, когда закладываются основы личности, формируются ценности и убеждения. Сегодня наша общая задача – передать подрастающему поколению любовь к Родине, уважение к семье, верность традициям, которые делают человека сильным, а страну – крепкой… Желаю ребятам счастливого детства, крепкого здоровья, ярких впечатлений и больших успехов", - сказала в видеообращении к участникам мероприятия замминистра обороны России, руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. В концерте приняли участие ансамбль "Семицветик", певица Жасмин, Amirchik (Амирхан Батабаев), Юрий и Владимир Киселевы, рэпер ST и группа "Земляне".

https://ria.ru/20250601/putin-2020234164.html

https://ria.ru/20250528/svo-2019617502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, жасмин, александра степанова (фигурное катание), анна цивилева, "русская медиагруппа", музей победы