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Глава Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске - РИА Новости, 01.06.2025
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16:45 01.06.2025 (обновлено: 17:21 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/murmansk-2020303094.html
Глава Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске
Глава Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске - РИА Новости, 01.06.2025
Глава Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале опроверг информацию о взрывах в Североморске. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:45:00+03:00
2025-06-01T17:21:00+03:00
происшествия
североморск
мурманская область
оленегорск
андрей чибис
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МУРМАНСК, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале опроверг информацию о взрывах в Североморске.&quot;Информация о взрывах в Североморске, как и видео, распространяющиеся в Сети, — фейк. Ситуация в городе стабильна. На данный момент угроз не зафиксировано&quot;, — написал он.Сейчас глава региона находится на пути в Оленегорск. В воскресенье беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях.В Усольском районе дроны нанесли удар по воинской части. Точное число БПЛА пока не известно. На месте работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Организовали оперативный штаб. Губернатор Игорь Кобзев выехал на место происшествия.По его словам, БПЛА выпустили из фуры, источник уже заблокировали. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.
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происшествия, североморск, мурманская область, оленегорск, андрей чибис
Происшествия, Североморск, Мурманская область, Оленегорск, Андрей Чибис
Глава Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске

Глава Мурманской области Чибис назвал информацию о взрывах в Североморске фейком

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале опроверг информацию о взрывах в Североморске.
«

"Информация о взрывах в Североморске, как и видео, распространяющиеся в Сети, — фейк. Ситуация в городе стабильна. На данный момент угроз не зафиксировано", — написал он.

Сейчас глава региона находится на пути в Оленегорск.
В воскресенье беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях.
В Усольском районе дроны нанесли удар по воинской части. Точное число БПЛА пока не известно. На месте работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Организовали оперативный штаб. Губернатор Игорь Кобзев выехал на место происшествия.
По его словам, БПЛА выпустили из фуры, источник уже заблокировали. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.
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ПроисшествияСевероморскМурманская областьОленегорскАндрей Чибис
 
 
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