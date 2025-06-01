https://ria.ru/20250601/murmansk-2020303094.html

Глава Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске

Глава Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске - РИА Новости, 01.06.2025

Глава Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале опроверг информацию о взрывах в Североморске. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T16:45:00+03:00

2025-06-01T16:45:00+03:00

2025-06-01T17:21:00+03:00

происшествия

североморск

мурманская область

оленегорск

андрей чибис

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МУРМАНСК, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале опроверг информацию о взрывах в Североморске."Информация о взрывах в Североморске, как и видео, распространяющиеся в Сети, — фейк. Ситуация в городе стабильна. На данный момент угроз не зафиксировано", — написал он.Сейчас глава региона находится на пути в Оленегорск. В воскресенье беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях.В Усольском районе дроны нанесли удар по воинской части. Точное число БПЛА пока не известно. На месте работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Организовали оперативный штаб. Губернатор Игорь Кобзев выехал на место происшествия.По его словам, БПЛА выпустили из фуры, источник уже заблокировали. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

https://ria.ru/20250601/pvo-2020272653.html

североморск

мурманская область

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происшествия, североморск, мурманская область, оленегорск, андрей чибис