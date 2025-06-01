https://ria.ru/20250601/murmansk-2020303094.html
Глава Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске
Глава Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске - РИА Новости, 01.06.2025
Глава Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале опроверг информацию о взрывах в Североморске. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:45:00+03:00
2025-06-01T16:45:00+03:00
2025-06-01T17:21:00+03:00
происшествия
североморск
мурманская область
оленегорск
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168226_0:68:2000:1193_1920x0_80_0_0_f6e4c7485713f0f8a62f2b3801207022.jpg
МУРМАНСК, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале опроверг информацию о взрывах в Североморске."Информация о взрывах в Североморске, как и видео, распространяющиеся в Сети, — фейк. Ситуация в городе стабильна. На данный момент угроз не зафиксировано", — написал он.Сейчас глава региона находится на пути в Оленегорск. В воскресенье беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях.В Усольском районе дроны нанесли удар по воинской части. Точное число БПЛА пока не известно. На месте работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Организовали оперативный штаб. Губернатор Игорь Кобзев выехал на место происшествия.По его словам, БПЛА выпустили из фуры, источник уже заблокировали. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.
https://ria.ru/20250601/pvo-2020272653.html
североморск
мурманская область
оленегорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168226_46:0:1822:1332_1920x0_80_0_0_eadb2c96da52c169104da398df6a6b45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, североморск, мурманская область, оленегорск, андрей чибис
Происшествия, Североморск, Мурманская область, Оленегорск, Андрей Чибис
Глава Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске
Глава Мурманской области Чибис назвал информацию о взрывах в Североморске фейком