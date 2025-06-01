https://ria.ru/20250601/mukhi-2020211258.html

Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах

Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах - РИА Новости, 01.06.2025

Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах

Мухи могут появиться в квартирах москвичей уже в середине июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T02:53:00+03:00

2025-06-01T02:53:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мухи могут появиться в квартирах москвичей уже в середине июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. "Вообще, мухи - это очень большая группа насекомых. Если мы говорим о тех мухах, которые в теплое время года летают в домах, то они начнут появляться массово заметно где-то к середине июня. Больше всего их станет к июлю. А соответственно, потихоньку, во второй половине лета, их количество начнет снижаться", - рассказал Марьинский. Он пояснил, что прогнозировать, будет ли этим летом мух больше обычного очень сложно. Однако, учитывая их жизненный цикл, вряд ли на них как-то сказалась прошедшая теплая зима.

https://ria.ru/20250526/slizni-2019030069.html

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общество