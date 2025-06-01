Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 01.06.2025 (обновлено: 03:08 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/mukhi-2020211258.html
Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах
Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах - РИА Новости, 01.06.2025
Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах
Мухи могут появиться в квартирах москвичей уже в середине июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:53:00+03:00
2025-06-01T03:08:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753362261_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e60cc1de7cba074cddd9696cf73ec172.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мухи могут появиться в квартирах москвичей уже в середине июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. "Вообще, мухи - это очень большая группа насекомых. Если мы говорим о тех мухах, которые в теплое время года летают в домах, то они начнут появляться массово заметно где-то к середине июня. Больше всего их станет к июлю. А соответственно, потихоньку, во второй половине лета, их количество начнет снижаться", - рассказал Марьинский. Он пояснил, что прогнозировать, будет ли этим летом мух больше обычного очень сложно. Однако, учитывая их жизненный цикл, вряд ли на них как-то сказалась прошедшая теплая зима.
https://ria.ru/20250526/slizni-2019030069.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753362261_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f028f910b9d08dbdbca77f5c6423b320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах

Ученый Марьинский: мухи могут появиться в квартирах москвичей в середине июня

© Depositphotos.com / Mauro RodriguesПлодовая муха
Плодовая муха - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Depositphotos.com / Mauro Rodrigues
Плодовая муха. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мухи могут появиться в квартирах москвичей уже в середине июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Вообще, мухи - это очень большая группа насекомых. Если мы говорим о тех мухах, которые в теплое время года летают в домах, то они начнут появляться массово заметно где-то к середине июня. Больше всего их станет к июлю. А соответственно, потихоньку, во второй половине лета, их количество начнет снижаться", - рассказал Марьинский.
Он пояснил, что прогнозировать, будет ли этим летом мух больше обычного очень сложно. Однако, учитывая их жизненный цикл, вряд ли на них как-то сказалась прошедшая теплая зима.
Слизни - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Ученый рассказал, когда в Москве могут появиться гигантские слизни
26 мая, 02:50
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала