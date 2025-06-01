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Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах
Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах - РИА Новости, 01.06.2025
Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах
Мухи могут появиться в квартирах москвичей уже в середине июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:53:00+03:00
2025-06-01T02:53:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мухи могут появиться в квартирах москвичей уже в середине июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. "Вообще, мухи - это очень большая группа насекомых. Если мы говорим о тех мухах, которые в теплое время года летают в домах, то они начнут появляться массово заметно где-то к середине июня. Больше всего их станет к июлю. А соответственно, потихоньку, во второй половине лета, их количество начнет снижаться", - рассказал Марьинский. Он пояснил, что прогнозировать, будет ли этим летом мух больше обычного очень сложно. Однако, учитывая их жизненный цикл, вряд ли на них как-то сказалась прошедшая теплая зима.
https://ria.ru/20250526/slizni-2019030069.html
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общество
Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах
Ученый Марьинский: мухи могут появиться в квартирах москвичей в середине июня
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мухи могут появиться в квартирах москвичей уже в середине июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Вообще, мухи - это очень большая группа насекомых. Если мы говорим о тех мухах, которые в теплое время года летают в домах, то они начнут появляться массово заметно где-то к середине июня. Больше всего их станет к июлю. А соответственно, потихоньку, во второй половине лета, их количество начнет снижаться", - рассказал Марьинский.
Он пояснил, что прогнозировать, будет ли этим летом мух больше обычного очень сложно. Однако, учитывая их жизненный цикл, вряд ли на них как-то сказалась прошедшая теплая зима.