https://ria.ru/20250601/most-2020313473.html

В Брянской области начали разбирать обрушившийся мост

В Брянской области начали разбирать обрушившийся мост - РИА Новости, 01.06.2025

В Брянской области начали разбирать обрушившийся мост

Рабочие начали разбирать мост в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

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2025-06-01T18:03:00+03:00

2025-06-01T18:33:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

курская область

александр богомаз

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

светлана петренко

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн — РИА Новости. Рабочие начали разбирать мост в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.Сначала его искусственно подорвали. После этого специалисты с использованием спецтехники начали разбирать обломки.В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезда. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86. Он следовал из Климова в Москву. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Возбуждено уголовное дело. Его передали в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html

брянская область

курская область

выгоничский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа по разборке моста в Брянской области после его обрушения Рабочие начали разбирать мост в Брянской области после его обрушения, передает корреспондент РИА Новости. Чтобы разобрать обрушенный мост, был произведен его искусственный подрыв. После этого рабочие с использованием спецтехники начали разбирать его обломки. 2025-06-01T18:03 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, курская область, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, светлана петренко, выгоничский район