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В Брянской области начали разбирать обрушившийся мост - РИА Новости, 01.06.2025
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18:03 01.06.2025 (обновлено: 18:33 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/most-2020313473.html
В Брянской области начали разбирать обрушившийся мост
В Брянской области начали разбирать обрушившийся мост - РИА Новости, 01.06.2025
В Брянской области начали разбирать обрушившийся мост
Рабочие начали разбирать мост в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:03:00+03:00
2025-06-01T18:33:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
курская область
александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
светлана петренко
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн — РИА Новости. Рабочие начали разбирать мост в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.Сначала его искусственно подорвали. После этого специалисты с использованием спецтехники начали разбирать обломки.В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезда. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86. Он следовал из Климова в Москву. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Возбуждено уголовное дело. Его передали в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.
https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html
брянская область
курская область
выгоничский район
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353
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Работа по разборке моста в Брянской области после его обрушения
Рабочие начали разбирать мост в Брянской области после его обрушения, передает корреспондент РИА Новости. Чтобы разобрать обрушенный мост, был произведен его искусственный подрыв. После этого рабочие с использованием спецтехники начали разбирать его обломки.
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, курская область, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, светлана петренко, выгоничский район
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Курская область, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Светлана Петренко, Выгоничский район
В Брянской области начали разбирать обрушившийся мост

Рабочие начали разбор моста в Брянской области после обрушения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн — РИА Новости. Рабочие начали разбирать мост в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала его искусственно подорвали. После этого специалисты с использованием спецтехники начали разбирать обломки.
В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезда.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86. Он следовал из Климова в Москву. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
© МЧС России/Telegram
1 из 5
© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
© МЧС России/Telegram
2 из 5
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного состава, доставившего пассажиров поезда Климов — Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области. Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв. Семь человек погибли, более 70 пострадали.

Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного поезда, доставившего пассажиров поезда Климов - Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области

Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного состава, доставившего пассажиров поезда Климов — Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области. Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв. Семь человек погибли, более 70 пострадали.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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3 из 5
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram

На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области

На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области

© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
4 из 5
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram

На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области

На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области

© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
5 из 5
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
© МЧС России/Telegram
1 из 5
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
© МЧС России/Telegram
2 из 5

Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного состава, доставившего пассажиров поезда Климов — Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области. Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв. Семь человек погибли, более 70 пострадали.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
3 из 5

На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области

© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
4 из 5

На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области

© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
5 из 5
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Возбуждено уголовное дело. Его передали в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиКурская областьАлександр БогомазСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСветлана ПетренкоВыгоничский район
 
 
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