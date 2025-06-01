В Брянской области начали разбирать обрушившийся мост

Рабочие начали разбор моста в Брянской области после обрушения
Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного состава, доставившего пассажиров поезда Климов — Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области. Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного состава, доставившего пассажиров поезда Климов — Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области. Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области
Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного состава, доставившего пассажиров поезда Климов — Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области. Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области