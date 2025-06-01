Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв
Богомаз заявил, что обрушившийся на поезд мост в Брянской области был подорван
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВосстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области
Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
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"Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров", — сказал он.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов — Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов — Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Глава области уточнил в Telegram, что госпитализировали 47 человек, в том числе трех детей. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, среди них восьмимесячный ребенок.
Семь человек погибли, еще 66 пострадали.
В пункте временного размещения (ПВР) сейчас находятся 250 пассажиров поезда после аварии, остальных забрали родные домой.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста на поезд, с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва.
Кроме того, в Курской области также произошло обрушение моста. По нему двигался грузовой поезд, в итоге с рельсов сошли тепловоз и три вагона. Началось возгорание локомотива, которое оперативно локализовали. Один из машинистов получил повреждения ног, всю бригаду доставили в больницу.