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Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв

Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв - РИА Новости, 01.06.2025

Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв

Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:13:00+03:00

2025-06-01T08:13:00+03:00

2025-06-01T12:43:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24"."Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров", — сказал он.Глава области уточнил в Telegram, что госпитализировали 47 человек, в том числе трех детей. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, среди них восьмимесячный ребенок.Семь человек погибли, еще 66 пострадали.В пункте временного размещения (ПВР) сейчас находятся 250 пассажиров поезда после аварии, остальных забрали родные домой.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста на поезд, с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва.Кроме того, в Курской области также произошло обрушение моста. По нему двигался грузовой поезд, в итоге с рельсов сошли тепловоз и три вагона. Началось возгорание локомотива, которое оперативно локализовали. Один из машинистов получил повреждения ног, всю бригаду доставили в больницу.

брянская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области