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Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв - РИА Новости, 01.06.2025
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08:13 01.06.2025 (обновлено: 12:43 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/most-2020223726.html
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв - РИА Новости, 01.06.2025
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:13:00+03:00
2025-06-01T12:43:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров&quot;, — сказал он.Глава области уточнил в Telegram, что госпитализировали 47 человек, в том числе трех детей. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, среди них восьмимесячный ребенок.Семь человек погибли, еще 66 пострадали.В пункте временного размещения (ПВР) сейчас находятся 250 пассажиров поезда после аварии, остальных забрали родные домой.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста на поезд, с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва.Кроме того, в Курской области также произошло обрушение моста. По нему двигался грузовой поезд, в итоге с рельсов сошли тепловоз и три вагона. Началось возгорание локомотива, которое оперативно локализовали. Один из машинистов получил повреждения ног, всю бригаду доставили в больницу.
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв

Богомаз заявил, что обрушившийся на поезд мост в Брянской области был подорван

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВосстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области
Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров", — сказал он.

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов — Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов — Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Глава области уточнил в Telegram, что госпитализировали 47 человек, в том числе трех детей. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, среди них восьмимесячный ребенок.
Семь человек погибли, еще 66 пострадали.
В пункте временного размещения (ПВР) сейчас находятся 250 пассажиров поезда после аварии, остальных забрали родные домой.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста на поезд, с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва.
Кроме того, в Курской области также произошло обрушение моста. По нему двигался грузовой поезд, в итоге с рельсов сошли тепловоз и три вагона. Началось возгорание локомотива, которое оперативно локализовали. Один из машинистов получил повреждения ног, всю бригаду доставили в больницу.
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramОбрушение железнодорожного моста в Курской области
Обрушение железнодорожного моста в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Обрушение железнодорожного моста в Курской области
 
ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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