https://ria.ru/20250601/most-2020221542.html

Доступ на обрушившийся мост в Брянской области закрыт

Доступ на обрушившийся мост в Брянской области закрыт - РИА Новости, 01.06.2025

Доступ на обрушившийся мост в Брянской области закрыт

Доступ на рухнувший в Выгоничском районе Брянской области мост закрыт, спасатели проверяют конструкции, рассказал РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T07:38:00+03:00

2025-06-01T07:38:00+03:00

2025-06-01T07:45:00+03:00

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

выгоничский район

москва

александр богомаз

московская железная дорога

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Доступ на рухнувший в Выгоничском районе Брянской области мост закрыт, спасатели проверяют конструкции, рассказал РИА Новости представитель силовых структур.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Выгоничском районе произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По словам главы региона, количество пострадавших составляет, по предварительным данным, 69 человек, в том числе трое детей."Доступ (к мосту - ред.) закрыт, ведутся следственные действия. Мост проверяют", - сказал корреспонденту агентства представитель силовых структур при попытке пройти на место происшествия.

https://ria.ru/20250601/vagon-2020220213.html

брянская область

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брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, выгоничский район, москва, александр богомаз, московская железная дорога