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Доступ на обрушившийся мост в Брянской области закрыт - РИА Новости, 01.06.2025
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07:38 01.06.2025 (обновлено: 07:45 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/most-2020221542.html
Доступ на обрушившийся мост в Брянской области закрыт
Доступ на обрушившийся мост в Брянской области закрыт - РИА Новости, 01.06.2025
Доступ на обрушившийся мост в Брянской области закрыт
Доступ на рухнувший в Выгоничском районе Брянской области мост закрыт, спасатели проверяют конструкции, рассказал РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:38:00+03:00
2025-06-01T07:45:00+03:00
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
выгоничский район
москва
александр богомаз
московская железная дорога
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Доступ на рухнувший в Выгоничском районе Брянской области мост закрыт, спасатели проверяют конструкции, рассказал РИА Новости представитель силовых структур.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Выгоничском районе произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По словам главы региона, количество пострадавших составляет, по предварительным данным, 69 человек, в том числе трое детей."Доступ (к мосту - ред.) закрыт, ведутся следственные действия. Мост проверяют", - сказал корреспонденту агентства представитель силовых структур при попытке пройти на место происшествия.
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брянская область
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брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, выгоничский район, москва, александр богомаз, московская железная дорога
Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Московская железная дорога
Доступ на обрушившийся мост в Брянской области закрыт

Доступ на обрушившийся мост в Брянской области закрыт, идет проверка конструкций

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВосстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области
Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области. Архивное фото
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Доступ на рухнувший в Выгоничском районе Брянской области мост закрыт, спасатели проверяют конструкции, рассказал РИА Новости представитель силовых структур.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Выгоничском районе произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По словам главы региона, количество пострадавших составляет, по предварительным данным, 69 человек, в том числе трое детей.
"Доступ (к мосту - ред.) закрыт, ведутся следственные действия. Мост проверяют", - сказал корреспонденту агентства представитель силовых структур при попытке пройти на место происшествия.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Вагон поезда оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом
07:09
 
Брянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествияВыгоничский районМоскваАлександр БогомазМосковская железная дорога
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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