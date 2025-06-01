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Опубликованы первые кадры, снятые после обрушения моста в Брянской области
Опубликованы первые кадры, снятые после обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Опубликованы первые кадры, снятые после обрушения моста в Брянской области
Очевидцы обрушения моста в Брянской области, а также пассажиры поезда, опубликовали первые видео с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T05:16:00+03:00
2025-06-01T05:16:00+03:00
2025-06-01T05:51:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
александр богомаз
выгоничский район
москва
московская железная дорога
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Очевидцы обрушения моста в Брянской области, а также пассажиры поезда, опубликовали первые видео с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости.На этих кадрах видны последствия аварии, слышна эмоциональная реакция.Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69.
https://ria.ru/20250601/poezd-2020215092.html
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, александр богомаз, выгоничский район, москва, московская железная дорога
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Александр Богомаз, Выгоничский район, Москва, Московская железная дорога
Опубликованы первые кадры, снятые после обрушения моста в Брянской области
В сети появились первые кадры обрушения моста на поезд в Брянской области