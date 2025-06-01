https://ria.ru/20250601/most-2020202046.html
При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок
При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок - РИА Новости, 01.06.2025
При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок
Один грудной ребенок находится в тяжелом состоянии после обрушения моста в результате ДТП с пассажирским поездом в Брянской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T00:38:00+03:00
2025-06-01T00:38:00+03:00
2025-06-01T00:43:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Один грудной ребенок находится в тяжелом состоянии после обрушения моста в результате ДТП с пассажирским поездом в Брянской области, сообщили РИА Новости в центре медицинских катастроф региона."Выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок 5-6 месяцев в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250601/raboty-2020201928.html
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок
ЦМК: при падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок