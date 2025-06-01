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При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок - РИА Новости, 01.06.2025
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00:38 01.06.2025 (обновлено: 00:43 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/most-2020202046.html
При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок
При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок - РИА Новости, 01.06.2025
При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок
Один грудной ребенок находится в тяжелом состоянии после обрушения моста в результате ДТП с пассажирским поездом в Брянской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T00:38:00+03:00
2025-06-01T00:43:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Один грудной ребенок находится в тяжелом состоянии после обрушения моста в результате ДТП с пассажирским поездом в Брянской области, сообщили РИА Новости в центре медицинских катастроф региона."Выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок 5-6 месяцев в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок

ЦМК: при падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Один грудной ребенок находится в тяжелом состоянии после обрушения моста в результате ДТП с пассажирским поездом в Брянской области, сообщили РИА Новости в центре медицинских катастроф региона.
"Выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок 5-6 месяцев в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
В Брянской области мост упал на пассажирский поезд. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
МЧС проводит работы на месте обрушения моста на поезд в Брянской области
00:35
 
ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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