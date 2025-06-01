https://ria.ru/20250601/most-2020201757.html

В Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд

В Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд - РИА Новости, 01.06.2025

В Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд

Мост обрушился в Выгоничском районе Брянской области на пассажирский поезд, есть пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александра... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T00:29:00+03:00

2025-06-01T00:29:00+03:00

2025-06-01T01:04:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мост обрушился в Выгоничском районе Брянской области на пассажирский поезд, есть пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александра Богомаз. По данным МЖД, ЧП произошло в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта."В районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава", — написал он.По данным МЖД, ЧП произошло в 22.44 мск на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. В результате с рельсов сошел локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва.Как уточнил губернатор, есть пострадавшие. В региональном центре медицинских катастроф РИА Новости сообщили, что погиб машинист поезда, тяжелые ранения получил младенец. На место направили 11 бригад скорой помощи, в том числе детский реанимобиль. В МЧС сообщили, что на месте происшествия ведутся аварийно-спасательные работы. На место направлены дополнительные силы, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для проведения работ в ночное время.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, на месте происшествия находится брянский транспортный прокурор Константин Толмачев.

https://ria.ru/20250525/vzryv-2019012394.html

брянская область

выгоничский район

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происшествия, брянская область, выгоничский район, александр богомаз