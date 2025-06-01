https://ria.ru/20250601/moskva-2021783055.html

В Москве в воскресенье ожидается сильный ветре и гроза

В Москве в воскресенье ожидается сильный ветре и гроза - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве в воскресенье ожидается сильный ветре и гроза

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в воскресенье. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-01T12:38:00+03:00

2025-06-01T12:38:00+03:00

2025-06-09T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в воскресенье. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидаются гроза, кратковременный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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общество, москва, городское хозяйство москвы