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В Москве в воскресенье ожидается сильный ветре и гроза
В Москве в воскресенье ожидается сильный ветре и гроза - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве в воскресенье ожидается сильный ветре и гроза
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в воскресенье. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-01T12:38:00+03:00
2025-06-01T12:38:00+03:00
2025-06-09T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в воскресенье. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидаются гроза, кратковременный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве в воскресенье ожидается сильный ветре и гроза
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в воскресенье