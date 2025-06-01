https://ria.ru/20250601/moskva-2020282384.html

На юго-запад Москвы обрушился ливень

На юго-запад Москвы обрушился ливень - РИА Новости, 01.06.2025

На юго-запад Москвы обрушился ливень

Ливень с порывами ветра обрушился на юго-западную часть Москвы в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:30:00+03:00

2025-06-01T14:30:00+03:00

2025-06-01T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ливень с порывами ветра обрушился на юго-западную часть Москвы в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Сильный дождь с резкими порывами ветра прошел на юго-западе Москвы, в районе метро Коньково. Дороги подтопило. Ранее комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в воскресенье. Горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html

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москва, происшествия, погода, россия