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На юго-запад Москвы обрушился ливень
На юго-запад Москвы обрушился ливень - РИА Новости, 01.06.2025
На юго-запад Москвы обрушился ливень
Ливень с порывами ветра обрушился на юго-западную часть Москвы в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:30:00+03:00
2025-06-01T14:30:00+03:00
2025-06-01T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ливень с порывами ветра обрушился на юго-западную часть Москвы в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Сильный дождь с резкими порывами ветра прошел на юго-западе Москвы, в районе метро Коньково. Дороги подтопило. Ранее комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в воскресенье. Горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, происшествия, погода, россия
Москва, Происшествия, Погода, Россия
На юго-запад Москвы обрушился ливень
Ливень с порывами ветра обрушился на юго-западную часть Москвы