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На юго-запад Москвы обрушился ливень - РИА Новости, 01.06.2025
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14:30 01.06.2025 (обновлено: 14:52 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/moskva-2020282384.html
На юго-запад Москвы обрушился ливень
На юго-запад Москвы обрушился ливень - РИА Новости, 01.06.2025
На юго-запад Москвы обрушился ливень
Ливень с порывами ветра обрушился на юго-западную часть Москвы в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ливень с порывами ветра обрушился на юго-западную часть Москвы в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Сильный дождь с резкими порывами ветра прошел на юго-западе Москвы, в районе метро Коньково. Дороги подтопило. Ранее комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в воскресенье. Горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, происшествия, погода, россия
Москва, Происшествия, Погода, Россия
На юго-запад Москвы обрушился ливень

Ливень с порывами ветра обрушился на юго-западную часть Москвы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ливень с порывами ветра обрушился на юго-западную часть Москвы в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Сильный дождь с резкими порывами ветра прошел на юго-западе Москвы, в районе метро Коньково. Дороги подтопило.
Ранее комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в воскресенье. Горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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