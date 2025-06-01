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Пассажиры состава Климов — Москва получают справки о задержке поезда - РИА Новости, 01.06.2025
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12:57 01.06.2025 (обновлено: 13:15 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/moskva-2020269610.html
Пассажиры состава Климов — Москва получают справки о задержке поезда
Пассажиры состава Климов — Москва получают справки о задержке поезда - РИА Новости, 01.06.2025
Пассажиры состава Климов — Москва получают справки о задержке поезда
Пассажиры поезда Климов - Москва, на который обрушился мост в Брянской области, получают справки о задержке поезда на Киевском вокзале, передает корреспондент... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:57:00+03:00
2025-06-01T13:15:00+03:00
происшествия
выгоничский район
брянская область
москва
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиры поезда Климов - Москва, на который обрушился мост в Брянской области, получают справки о задержке поезда на Киевском вокзале, передает корреспондент РИА Новости. Также некоторым из них предлагают документы страховой компании, с помощью которых можно получить бесплатную медпомощь. Помимо того, на информационных стойках рядом с перроном можно получить ответы на все интересующие вопросы. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/eks-politik-2020255087.html
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брянская область
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Получение справок о задержке пассажирами поезда Климов - Москва, на который обрушился мост
Пассажиры поезда Климов - Москва, на который обрушился мост в Брянской области, получают справки о задержке поезда на Киевском вокзале, передает корреспондент РИА Новости. Некоторым из них предлагают документы страховой компании, с помощью которых можно получить бесплатную медпомощь. Им также предоставляется вся интересующая их информация.
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происшествия, выгоничский район, брянская область, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Выгоничский район, Брянская область, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Пассажиры состава Климов — Москва получают справки о задержке поезда

Пассажиры поезда Климов - Москва, на который обрушился мост, получают справки

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиры поезда Климов - Москва, на который обрушился мост в Брянской области, получают справки о задержке поезда на Киевском вокзале, передает корреспондент РИА Новости.
Также некоторым из них предлагают документы страховой компании, с помощью которых можно получить бесплатную медпомощь.
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Помимо того, на информационных стойках рядом с перроном можно получить ответы на все интересующие вопросы.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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ПроисшествияВыгоничский районБрянская областьМоскваАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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