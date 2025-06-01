https://ria.ru/20250601/moskva-2020269610.html

Пассажиры состава Климов — Москва получают справки о задержке поезда

Пассажиры состава Климов — Москва получают справки о задержке поезда - РИА Новости, 01.06.2025

Пассажиры состава Климов — Москва получают справки о задержке поезда

Пассажиры поезда Климов - Москва, на который обрушился мост в Брянской области, получают справки о задержке поезда на Киевском вокзале, передает корреспондент... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:57:00+03:00

2025-06-01T12:57:00+03:00

2025-06-01T13:15:00+03:00

происшествия

выгоничский район

брянская область

москва

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиры поезда Климов - Москва, на который обрушился мост в Брянской области, получают справки о задержке поезда на Киевском вокзале, передает корреспондент РИА Новости. Также некоторым из них предлагают документы страховой компании, с помощью которых можно получить бесплатную медпомощь. Помимо того, на информационных стойках рядом с перроном можно получить ответы на все интересующие вопросы. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/eks-politik-2020255087.html

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020261587.html

выгоничский район

брянская область

москва

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Получение справок о задержке пассажирами поезда Климов - Москва, на который обрушился мост Пассажиры поезда Климов - Москва, на который обрушился мост в Брянской области, получают справки о задержке поезда на Киевском вокзале, передает корреспондент РИА Новости. Некоторым из них предлагают документы страховой компании, с помощью которых можно получить бесплатную медпомощь. Им также предоставляется вся интересующая их информация. 2025-06-01T12:57 true PT0M06S

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происшествия, выгоничский район, брянская область, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области