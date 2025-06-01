https://ria.ru/20250601/moskva-2020259433.html

Медики помогают пострадавшим после ЧП в Брянской области

Медики помогают пострадавшим после ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Медики помогают пострадавшим после ЧП в Брянской области

Медики кладут на носилки и оказывают необходимую помощь прибывшим в Москву пострадавшим после ЧП в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:06:00+03:00

2025-06-01T12:06:00+03:00

2025-06-01T12:06:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Медики кладут на носилки и оказывают необходимую помощь прибывшим в Москву пострадавшим после ЧП в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. Медицинские сотрудники встречают на Киевском вокзале в Москве пострадавших после обрушения моста в Брянской области, помогают с багажом, при необходимости кладут на носилки и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина

https://ria.ru/20250601/podryv-2020254620.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020256218.html

москва

брянская область

выгоничский район

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Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим после ЧП в Брянской области Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим после ЧП в Брянской области, прибывшим в Москву, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-01T12:06 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области