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В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте - РИА Новости, 01.06.2025
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00:26 01.06.2025 (обновлено: 10:42 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/moskva-2020246890.html
В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте - РИА Новости, 01.06.2025
В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T00:26:00+03:00
2025-06-01T10:42:00+03:00
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня. Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" составит 67 рублей, а в пригороде – 90 рублей. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу "Кошелек", "Единый" с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4-6 рублей. Стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету "Кошелек", и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой. Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф "90 минут".
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте

В Москве 1 июня изменилась стоимость проезда на городском транспорте

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир с картой "Тройка" проходит через турникет . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня.
Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" составит 67 рублей, а в пригороде – 90 рублей. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу "Кошелек", "Единый" с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4-6 рублей.
Стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету "Кошелек", и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой.
Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф "90 минут".
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