В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
В Москве 1 июня изменилась стоимость проезда на городском транспорте
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет
Пассажир с картой "Тройка" проходит через турникет . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня.
Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" составит 67 рублей, а в пригороде – 90 рублей. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу "Кошелек", "Единый" с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4-6 рублей.
Стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету "Кошелек", и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой.
Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф "90 минут".
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