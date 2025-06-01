https://ria.ru/20250601/moskva-2020239720.html

Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре

Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре - РИА Новости, 01.06.2025

Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре

Кратковременные дожди, ветер с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:54:00+03:00

2025-06-01T09:54:00+03:00

2025-06-01T09:54:00+03:00

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, ветер с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Сегодня столица окажется под влияние тыловой части циклона, центр которого уходит на северо-восток Европейской России. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в послеполуденные часы, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20 - плюс 22, по области плюс 18 - плюс 23", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. "В понедельник без осадков, ночью плюс 7 - плюс 9, днём плюс 22 - плюс 24 градуса", - добавил Леус.

https://ria.ru/20250531/solntse-2020105725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода