https://ria.ru/20250601/moskva-2020228172.html

В Москве разместили стойки для справок об опоздании поезда

В Москве разместили стойки для справок об опоздании поезда - РИА Новости, 01.06.2025

В Москве разместили стойки для справок об опоздании поезда

Стойки для получения справок об опоздании поезда Климов - Москва, на который обрушился мост в Брянской области, разместили на Киевском вокзале в Москве,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:51:00+03:00

2025-06-01T08:51:00+03:00

2025-06-01T09:20:00+03:00

происшествия

москва

брянск

выгоничский район

александр богомаз

московская железная дорога

ржд

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Стойки для получения справок об опоздании поезда Климов - Москва, на который обрушился мост в Брянской области, разместили на Киевском вокзале в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.Сотрудница вокзала подтвердила агентству информацию о выдачи документа, который подтверждает опоздание поезда №86. Справки получат пассажиры, которые в воскресенье утром приедут на резервном поезде №902 Брянск - Москва.

https://ria.ru/20250601/vagon-2020219864.html

москва

брянск

выгоничский район

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происшествия, москва, брянск, выгоничский район, александр богомаз, московская железная дорога, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области