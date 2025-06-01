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Медики в Москве готовы оказать помощь прибывшим из Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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07:55 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/moskva-2020222290.html
Медики в Москве готовы оказать помощь прибывшим из Брянской области
Медики в Москве готовы оказать помощь прибывшим из Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Медики в Москве готовы оказать помощь прибывшим из Брянской области
Медики разместились на Киевском вокзале Москвы, они готовы оказывать помощь прибывшим из Брянской области, где произошло обрушение моста и с рельсов сошел... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:55:00+03:00
2025-06-01T07:55:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
выгоничский район
московская железная дорога
ржд
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Медики разместились на Киевском вокзале Москвы, они готовы оказывать помощь прибывшим из Брянской области, где произошло обрушение моста и с рельсов сошел поезд, передает корреспондент РИА Новости. Рядом с вокзалом дежурят машины скорой помощи, ожидающие прибытия людей из неповрежденных вагонов поезда, на который обрушился мост. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей. РЖД ранее сообщала, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов – Москва назначен резервный поезд №902 Брянск – Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов – Москва.
https://ria.ru/20250601/most-2020221542.html
москва
брянская область
выгоничский район
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происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, московская железная дорога, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Выгоничский район, Московская железная дорога, РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Медики в Москве готовы оказать помощь прибывшим из Брянской области

Медики на Киевском вокзале готовы оказать помощь прибывшим из Брянской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКиевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Медики разместились на Киевском вокзале Москвы, они готовы оказывать помощь прибывшим из Брянской области, где произошло обрушение моста и с рельсов сошел поезд, передает корреспондент РИА Новости.
Рядом с вокзалом дежурят машины скорой помощи, ожидающие прибытия людей из неповрежденных вагонов поезда, на который обрушился мост.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.
РЖД ранее сообщала, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов – Москва назначен резервный поезд №902 Брянск – Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов – Москва.
Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Доступ на обрушившийся мост в Брянской области закрыт
07:38
 
ПроисшествияМоскваБрянская областьВыгоничский районМосковская железная дорогаРЖДОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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