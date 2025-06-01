https://ria.ru/20250601/moskva-2020222290.html

Медики в Москве готовы оказать помощь прибывшим из Брянской области

Медики в Москве готовы оказать помощь прибывшим из Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Медики в Москве готовы оказать помощь прибывшим из Брянской области

Медики разместились на Киевском вокзале Москвы, они готовы оказывать помощь прибывшим из Брянской области, где произошло обрушение моста и с рельсов сошел... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T07:55:00+03:00

2025-06-01T07:55:00+03:00

2025-06-01T07:55:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

выгоничский район

московская железная дорога

ржд

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Медики разместились на Киевском вокзале Москвы, они готовы оказывать помощь прибывшим из Брянской области, где произошло обрушение моста и с рельсов сошел поезд, передает корреспондент РИА Новости. Рядом с вокзалом дежурят машины скорой помощи, ожидающие прибытия людей из неповрежденных вагонов поезда, на который обрушился мост. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей. РЖД ранее сообщала, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов – Москва назначен резервный поезд №902 Брянск – Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов – Москва.

https://ria.ru/20250601/most-2020221542.html

москва

брянская область

выгоничский район

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