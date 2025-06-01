https://ria.ru/20250601/moskva-2020209527.html

В Москве открылась фотовыставка "Я - Москва"

В Москве открылась фотовыставка "Я - Москва" - РИА Новости, 01.06.2025

В Москве открылась фотовыставка "Я - Москва"

Фотовыставка московского Комплекса градостроительной политики и строительства "Я – Москва" открылась к Международному дню защиты детей на Никитском бульваре. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:12:00+03:00

2025-06-01T09:12:00+03:00

2025-06-01T09:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фотовыставка московского Комплекса градостроительной политики и строительства "Я – Москва" открылась к Международному дню защиты детей на Никитском бульваре.Она продлится до 15 июня и будет свободна для посещения. Ее гости смогут узнать о профессии архитектора, его роли в развитии города и важности его работы.Кроме того, посетители увидят Москву глазами архитектора и узнают, в чем различия новых и старых поликлиник, что такое медицинские центры и образовательные кампусы, какие виды общественного транспорта существуют.Детей ждет два экскурсионных маршрута: музейный и спортивный. Первый проходит через парк "Зарядье", новый корпус Третьяковской галереи, дом культуры "ГЭС-2" и другие городские объекты. Второй - по территории спортивного комплекса "Лужники", в частности, через Дворец гимнастики Ирины Винер, центр самбо, бокса и аквакомплекс.В основу фотовыставки легли иллюстрации художницы Алисы Юфы и книги писательницы Софьи Милье.

https://ria.ru/20250531/efimov-2020037515.html

москва

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москва, градостроительный комплекс москвы