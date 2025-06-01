https://ria.ru/20250601/moskva-2020209527.html
В Москве открылась фотовыставка "Я - Москва"
В Москве открылась фотовыставка "Я - Москва" - РИА Новости, 01.06.2025
В Москве открылась фотовыставка "Я - Москва"
Фотовыставка московского Комплекса градостроительной политики и строительства "Я – Москва" открылась к Международному дню защиты детей на Никитском бульваре. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:12:00+03:00
2025-06-01T09:12:00+03:00
2025-06-01T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020209075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e715f95ab1d97ab591536d6a15022d31.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фотовыставка московского Комплекса градостроительной политики и строительства "Я – Москва" открылась к Международному дню защиты детей на Никитском бульваре.Она продлится до 15 июня и будет свободна для посещения. Ее гости смогут узнать о профессии архитектора, его роли в развитии города и важности его работы.Кроме того, посетители увидят Москву глазами архитектора и узнают, в чем различия новых и старых поликлиник, что такое медицинские центры и образовательные кампусы, какие виды общественного транспорта существуют.Детей ждет два экскурсионных маршрута: музейный и спортивный. Первый проходит через парк "Зарядье", новый корпус Третьяковской галереи, дом культуры "ГЭС-2" и другие городские объекты. Второй - по территории спортивного комплекса "Лужники", в частности, через Дворец гимнастики Ирины Винер, центр самбо, бокса и аквакомплекс.В основу фотовыставки легли иллюстрации художницы Алисы Юфы и книги писательницы Софьи Милье.
https://ria.ru/20250531/efimov-2020037515.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020209075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95af21bc76d60be8f63f8624ecf73996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы
В Москве открылась фотовыставка "Я - Москва"
В Москве ко Дню защиты детей запустили фотовыставку "Я - Москва"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фотовыставка московского Комплекса градостроительной политики и строительства "Я – Москва" открылась к Международному дню защиты детей на Никитском бульваре.
Она продлится до 15 июня и будет свободна для посещения. Ее гости смогут узнать о профессии архитектора, его роли в развитии города и важности его работы.
Кроме того, посетители увидят Москву глазами архитектора и узнают, в чем различия новых и старых поликлиник, что такое медицинские центры и образовательные кампусы, какие виды общественного транспорта существуют.
Детей ждет два экскурсионных маршрута: музейный и спортивный. Первый проходит через парк "Зарядье", новый корпус Третьяковской галереи, дом культуры "ГЭС-2" и другие городские объекты. Второй - по территории спортивного комплекса "Лужники", в частности, через Дворец гимнастики Ирины Винер, центр самбо, бокса и аквакомплекс.
В основу фотовыставки легли иллюстрации художницы Алисы Юфы и книги писательницы Софьи Милье.