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Мошенники подделывают Telegram-каналы известных блогеров, заявила эксперт - РИА Новости, 01.06.2025
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02:17 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/moshenniki-2020209780.html
Мошенники подделывают Telegram-каналы известных блогеров, заявила эксперт
Мошенники подделывают Telegram-каналы известных блогеров, заявила эксперт - РИА Новости, 01.06.2025
Мошенники подделывают Telegram-каналы известных блогеров, заявила эксперт
Мошенники начали массово подделывать Telegram-каналы известных блогеров, а затем среди прочих постов предлагать им инвестировать или купить какие-то курсы,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:17:00+03:00
2025-06-01T02:17:00+03:00
общество
технологии
алла храпунова
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мошенники начали массово подделывать Telegram-каналы известных блогеров, а затем среди прочих постов предлагать им инвестировать или купить какие-то курсы, сообщила РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Массовое создание поддельных Telegram-каналов известных блогеров – проблема известная, но способов защиты от нее, к сожалению, пока нет", - привела она свою оценку в разговоре с агентством. Храпунова отметила, что в этой ситуации под угрозой оказываются подписчики этих каналов, которых аферисты автоматически включают в свои группы. "Дальше среди привычных постов блогера вдруг размещают "заманчивое" предложение инвестировать или купить какие-то курсы. Всем пользователям Telegram надо включить защиту от включения в группы неизвестными абонентами. Это убережет от таких краж", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20250529/moshennichestvo-2019685159.html
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общество, технологии, алла храпунова, telegram
Общество, Технологии, Алла Храпунова, Telegram
Мошенники подделывают Telegram-каналы известных блогеров, заявила эксперт

Храпунова: мошенники массово подделывают Telegram-каналы известных блогеров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мошенники начали массово подделывать Telegram-каналы известных блогеров, а затем среди прочих постов предлагать им инвестировать или купить какие-то курсы, сообщила РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
"Массовое создание поддельных Telegram-каналов известных блогеров – проблема известная, но способов защиты от нее, к сожалению, пока нет", - привела она свою оценку в разговоре с агентством.
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Храпунова отметила, что в этой ситуации под угрозой оказываются подписчики этих каналов, которых аферисты автоматически включают в свои группы.
"Дальше среди привычных постов блогера вдруг размещают "заманчивое" предложение инвестировать или купить какие-то курсы. Всем пользователям Telegram надо включить защиту от включения в группы неизвестными абонентами. Это убережет от таких краж", - добавила эксперт.
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