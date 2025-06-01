https://ria.ru/20250601/moshenniki-2020209780.html

Мошенники подделывают Telegram-каналы известных блогеров, заявила эксперт

Мошенники подделывают Telegram-каналы известных блогеров, заявила эксперт - РИА Новости, 01.06.2025

Мошенники подделывают Telegram-каналы известных блогеров, заявила эксперт

Мошенники начали массово подделывать Telegram-каналы известных блогеров, а затем среди прочих постов предлагать им инвестировать или купить какие-то курсы,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T02:17:00+03:00

2025-06-01T02:17:00+03:00

2025-06-01T02:17:00+03:00

общество

технологии

алла храпунова

telegram

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мошенники начали массово подделывать Telegram-каналы известных блогеров, а затем среди прочих постов предлагать им инвестировать или купить какие-то курсы, сообщила РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Массовое создание поддельных Telegram-каналов известных блогеров – проблема известная, но способов защиты от нее, к сожалению, пока нет", - привела она свою оценку в разговоре с агентством. Храпунова отметила, что в этой ситуации под угрозой оказываются подписчики этих каналов, которых аферисты автоматически включают в свои группы. "Дальше среди привычных постов блогера вдруг размещают "заманчивое" предложение инвестировать или купить какие-то курсы. Всем пользователям Telegram надо включить защиту от включения в группы неизвестными абонентами. Это убережет от таких краж", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20250529/moshennichestvo-2019685159.html

https://ria.ru/20250523/moshenniki-2018564988.html

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общество, технологии, алла храпунова, telegram